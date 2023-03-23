‘Kalbimize öbek öbek güller bıraktınız’

TONY Ödülleri'nde En İyi Tiyatro Oyunu seçilen 'Küheylan'ın galası önceki gün gerçekleşti. Başrollerinde Kerem Alışık, Emir Özden ve Hatice Aslan'ın yer aldığı oyunun galasına Funda Eryiğit, Hakan Meriçliler, Mabel Matiz, Merve Dizdar, Yiğit Koçak, Gizem Erman Soysaldı, Zeynep Tuğçe Bayat, İrem Yüksel gibi isimler katıldı. Dakikalarca ayakta alkışlanan oyun sonrası konuşan Kerem Alışık, duygularını şöyle dile getirdi: "Bu zor günlerde salonumuzu dolduran kıymetli izleyicilerimiz bugün kalbimize öbek öbek güller bıraktılar... Var olun."