Güzel Sanatlar Şubat Sergisini İçişleri Bakanı Öztürk açtı

Yaşanılan tüm doğal afetlerin insanlar ve toplumlar üzerinde önemli psikolojik ve sosyolojik etkilere neden olduğunu kaydeden YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da "Güvenli bir ortam ve yeterli desteklerinin sağlanması, psikolojik destekler ve olumlu aktivitelerin çoğaltılması bu konuda önemli yer tutuyor. Bu konuda sanatın iyileştirici etkisi bulunmakta. Sanat, insanların kendilerini ifade etmelerine, toplumsal bağların güçlendirmelerine, yaşadıkları dünyayı anlamlandırmalarına ve düşüncelerini ve duygularını başkalarıyla paylaşmalarına olanak sağlar. Böylece sanat; insanların zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlıklarına katkıda bulunarak yaşam kalitesini artırır" diye konuştu.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, sanatın her insanın hayatına dokunduğunu ancak her insanın sanatçı olamayacağını belirterek, "Bir takım sanatsal eylemlerde bulunmak, bizleri sanatçıya dönüştürmez. Sanat emek ve adanmışlığın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sanat için yetenek tek başına yeterli değildir. Başarılı bir sanat için önemli olan, titiz bir eğitim ve sistematik çalışmadır. Sanat tarihine baktığımızda görülür ki, hiçbir dönemde bu kadar sanatçı var olmamıştır. Oysa sanatçı vazgeçilmezdir, eserinin yeri herhangi bir şey ile doldurulamaz. Yani bir kişinin sanatçı olup olmadığını ancak yarattığı eserler söyler" şeklinde konuştu.

Sergi 15 Nisan'a kadar açık kalacak ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.