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Giriş Tarihi: 24.3.2023 11:10

Güzel Sanatlar Şubat Sergisini İçişleri Bakanı Öztürk açtı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Güzel Sanatlar Şubat Sergisini İçişleri Bakanı Öztürk açtı

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 50 eserden oluşan “Güzel Sanatlar Şubat Sergisi”, KKTC İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in katılımıyla YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu. Yaşanılan depremin ardından sergi açılışlarına ara verildiğini hatırlatan Ziya Öztürkler, sanatın insan ruhunu beslediğini vurguladı. Bakan Öztürkler, “Bugün Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin bizlerle buluşturduğu 438’inci sergide bulunuyoruz. Tüm bu değerli sanatçıları bir araya getirmek ve tüm bu eserleri sanatseverlerle buluşturmak büyük bir vizyonu simgeliyor. Bu vizyon, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’mizi ileri noktalara taşıyor” dedi.

Yaşanılan tüm doğal afetlerin insanlar ve toplumlar üzerinde önemli psikolojik ve sosyolojik etkilere neden olduğunu kaydeden YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ da "Güvenli bir ortam ve yeterli desteklerinin sağlanması, psikolojik destekler ve olumlu aktivitelerin çoğaltılması bu konuda önemli yer tutuyor. Bu konuda sanatın iyileştirici etkisi bulunmakta. Sanat, insanların kendilerini ifade etmelerine, toplumsal bağların güçlendirmelerine, yaşadıkları dünyayı anlamlandırmalarına ve düşüncelerini ve duygularını başkalarıyla paylaşmalarına olanak sağlar. Böylece sanat; insanların zihinsel, duygusal ve fiziksel sağlıklarına katkıda bulunarak yaşam kalitesini artırır" diye konuştu.

YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise, sanatın her insanın hayatına dokunduğunu ancak her insanın sanatçı olamayacağını belirterek, "Bir takım sanatsal eylemlerde bulunmak, bizleri sanatçıya dönüştürmez. Sanat emek ve adanmışlığın bir sonucu olarak ortaya çıkar. Sanat için yetenek tek başına yeterli değildir. Başarılı bir sanat için önemli olan, titiz bir eğitim ve sistematik çalışmadır. Sanat tarihine baktığımızda görülür ki, hiçbir dönemde bu kadar sanatçı var olmamıştır. Oysa sanatçı vazgeçilmezdir, eserinin yeri herhangi bir şey ile doldurulamaz. Yani bir kişinin sanatçı olup olmadığını ancak yarattığı eserler söyler" şeklinde konuştu.

Sergi 15 Nisan'a kadar açık kalacak ve ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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Güzel Sanatlar Şubat Sergisini İçişleri Bakanı Öztürk açtı
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