“Ya Şehr-i Ramazan” hat sergisi açıldı

Kazlıçeşme Sanat, "Ya Şehr-i Ramazan Hat Sergisi'yle Ramazan ayında kapılarını sanatseverlere açtı. Küratörlüğünü Sanat Tarihçisi Ömer Faruk Şerifoğlu'nun yaptığı sergide, 22 sanatçı 86 eser ile yer aldı. "Ya Şehr-i Ramazan" Hat Sergisi'nin açılışı Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve sanatseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi. 2 Haziran'a kadar Kazlıçeşme Sergi Salonlarını süsleyecek eserler arasında; Besmeleler, Fatihalar, Ayetü'l-Kürsiler, lafza-i celaller, münacaatlar, naatlar ve dualar bulunuyor. Sergi pazartesi günleri hariç her gün saat 10.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

ARISOY, "DEPREM BÖLGESİNDE YARALARIN SARILMASINI GÖRMEKTEN MEMNUNİYET DUYUYORUM"

Deprem bölgesinden döndükten sonra açılışa katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, "Bu yıl milletçe hüzünlü bir Ramazan'a girdik. 6 Şubat'ta yüzyılın felaketiyle 11 ilimiz etkilendi. Çok sayıda kardeşimizi kaybettik. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bugün deprem bölgesinden dönmüş bir kardeşiniz olarak oradaki yaraların devletimizin öncülüğünde, Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde, milletimizle beraber sarıldığını görmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Her geçen gün deprem bölgesinde hayat normale dönmeye devam ediyor. Bu şartlar altında Ramazan'a girdik" dedi.

"YAŞAYAN ÇOK KIYMETLİ DÜNYA ÇAPINDA HAT SANATÇILARIMIZ VAR"

Hat Sergisi hakkında konuşan Arısoy, "Kazlıçeşme Sanat, en azından açıldığı günden bu yana ama 2019'dan bu tarafa çok güzel sergilere ev sahipliği yaptı. Şimdi biraz önce değerli küratörümüzün de söylediği gibi kıymetli bir seçkiyle huzurlarınızdayız. Yaşayan çok kıymetli dünya çapında hat sanatçılarımız da var. İyi ki varlar. Onların eserleri var burada. İsimlerini saymadıklarım eğer kırılmayacaklarsa Mehmet Özçay'dan, Osman Özçay'dan, Savaş Çevik hocadan ve diğer yirmi iki kıymetli sanatçımızdan çok güzel eserlerle Ramazan'a 'merhaba' diyoruz. Bu sergimiz, Haziran ayına kadar açık kalacak. Bütün hat severleri, sanatseverleri bekliyoruz. Başta sanatçılarımız olmak üzere, emek veren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.