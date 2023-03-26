Osmanlı payitahtında bir sanat akımının etkisi! İstanbul’a bir de bu açıdan bakın

Art Nouveau üslubunun İstanbul'daki yansımalarına ilişkin günümüze dek yapılan yayınlar, özellikle mimar Raimondo D'Aronco'ya ve eserlerine odaklanmıştır. Şüphesiz bu üslubun, şehir peyzajına katkıda bulunduğu için en fazla göze çarpan etki alanı da mimari olmuştur. Oysa Osmanlı payitahtında Art Nouveau'nun izlerini mimarinin yanı sıra sanatın başka dallarında da teşhis edebiliyoruz. Mevcut yayınlara, arşiv araştırmalarına ve saha çalışmalarına dayanan makalelerin yer aldığı bu kitap, mimari eserlerle birlikte mezar tasarımı, tezhip, çini sanatı, gündelik hayat objeleri gibi farklı alanlarda da gözlemlenen etkilere dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu çalışma, Art Nouveau'nun ne ölçüde ve ne şekilde İstanbullu olabildiğini anlayabilmemize ışık tutacağını düşünüyoruz.







Yazarları kimler var:

Müjde Dila Gümüş, Hatice Adıgüzel, İlona Baytar, Ömer Cenker Ilıcalı, Zübeyde Cihan Özsayıner.

İçeriğinden bazı başlıklar:

- Giriş / Müjde Dila Gümüş – Ömer Cenker Ilıcalı.

- İstanbul'un Art Nouveau Mimarisine Bir Bakış: Yapılar, Mimarlar ve Baniler / Müjde Dila Gümüş.

- Raimondo D'Aranco'nun İstanbul Mimarisine Katkıları / Hatice Adıgüzel.

- Kemaleddin Bey, Kyriakides. Yeni Dünya ve Karakaş Kardeşlerin Art Nouveu Eserlerine Bir Yakın Okuma / Müjde Dila Gümüş.

- İstanbul Yapılarında Art Nouveau Üslüplu Çiniler / Hatice Adıgüzel.

- İstanbul'da Art Nouveau ve Gündelik Hayata Yansıması / İlona Baytar.

- İstanbul'da Art Nouveau Üslubunda Mezarlar / Ömer Cenker Ilıcalı.

- Art Nouveau Üslubunun Tezhip Sanatına Yahsımaları: Müzehhip Muimarzade Mehmed Ali'nin Eserleri / Zübeyde Cihan Özsayıner. (Albaraka Yayınları)