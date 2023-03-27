Özbek sanatçı Aminov’un üçüncü kişisel sergisi

Sergide sanatçının, "Akşam", "Fırın", "Serseriler", "Torunu ile Hükümdar" ve "Karamsar Balık" isimli eserleri ön plana çıkıyor. Sanatçı, "Torunu ile Hükümdar" isimli eserinde tarihin önemli hükümdarlarından Timur'u, torunu Uluğ Bey ile birlikte birlikte resmediyor. Babası, Timur'un küçük oğlu Şâhruh olan Uluğ Bey döneminin en önemli alim ve devlet adamlarından biri olarak öne çıkıyor. Timur İmparatorluğu'nun dördüncü hükümdarı olan Uluğ Bey aynı zamanda Türk tarihinin en önemli matematik ve astronomi bilginlerinden biri olarak biliniyor.

Pek çok toplumda olduğu gibi ekmek, Özbek kültüründe de oldukça önemli bir yere sahip. Sanatçı, "Fırın" isimli eserinde de iyiliğin ve refahın sembolü olan Özbek Pidelerinin yapım sürecini tasvir ediyor. "Akşam" adlı eserinde ise kırsal köy yaşamı anlatıyor. "Serseriler" adlı eser ise göçebe bir adamın iki köpekle arkadaşlığını tasvir ediyor. Sanatçı, "Karamsar-Balık" eserinde ise insanların olumlu anlara daha fazla odaklanmaları gerektiği mesajını veriyor.