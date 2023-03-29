Uygur ailesi’ne iki büyük ödül

Uluslararası Anadolu Tiyatro Ödülleri'nin sahipleri Dünya Tiyatrolar Günü'nde açıklandı. 'Paraya Hayır' adlı oyununda Etienne karakterini canlandıran Nejat Uygur; 8. Direklerarası Seyirci Ödüllerinde, en iyi erkek komedi oyuncusu ödülünün sahibi olurken, Çocuk ve Gençlik Tiyatrosu alanındaki ödüle ise Uygur Çocuk Tiyatrosu adına Filiz Uygur değer görüldü. Nejat Uygur, "Dünya Tiyatrolar günü tüm tiyatro camiası için çok önemlidir. Böylesi özel bir günde bu ödüle layık görülmek benim için müthiş bir onur. Ödülü Uygur ailesi ve en önemlisi dedem Nejat Uygur adına almaktan gurur duyacağım" diye konuştu.