Türk oyuncuların Şarm El Şeyh’te safari keyfi

Türkiye menşeli dizi ve filmler, dünyanın birçok ülkesinde yüksek izlenme oranlarına ulaşırken, oyuncularının ziyaret ettiği bölgelerde de turizmin canlandığı görülüyor. Son olarak Ayça Ayşin Turan, Salih Bademci, İmer Özgün, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, İlayda Ildır, İpek Filiz Yazıcı ve Alican Okumuş gibi ünlü Türk yıldızlar, Şarm El Şeyh'te ağırlandı. Ali Saçlı'nın düzenlediği etkinliğe katılan ünlü isimler, üçüncü kez düzenlenen ve 5 gün süren gezide, çölde safari keyfinin yanı sıra Kızıldeniz'de dalış yaptı. Turistlerin uğrak noktası Naama Bay'i ve bedevi çadırlarını ziyaret etti. Gelenekselleşen bu gezilerle Türk vatandaşlarının vizesiz gidebilecekleri ülkelere dikkat çekilmesi amaçlanıyor.