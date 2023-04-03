Belgesel Fotoğraf Yarışması’na başvurular devam ediyor

Kazananlarının 17 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek ödül töreniyle açıklanacağı yarışmanın jürisinde akademisyen ve fotoğraf sanatçısı Aykan Özener, belgesel yapımcısı ve basın fotoğrafçısı Coşkun Aral, belgesel fotoğrafçısı ve savaş foto muhabiri Emin Özmen ile akademisyen ve fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel ve Mert Yusuf Özlük bulunuyor. Yarışmanın sonucunda, her kategoriden seçilecek 25'er fotoğraf sergilenecek. Öte yandan, sergilenmeye layık bulunan fotoğraflar, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin web sitesinde de yayınlanacak.Ayrıca, yarışmanın finalistleri, Coşkun Aral tarafından 16 Mayıs'ta düzenlenecek olan fotoğraf atölyesine de katılım hakkı kazanacak.

Yarışmaya katılmak isteyen adayların, başvurularını en geç 30 Nisan 2023 mesai bitimine kadar, belgesel.fotograf@neu.edu.tr e-posta adresine göndermeleri gerekiyor. Her katılımcının en fazla 5 fotoğrafla katılabileceği yarışmanın üniversite kategorisi; ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açık olacak. Üniversite öğrencilerinin başvuru sırasında öğrenci belgesini ibraz etmesi gerekiyor. Lise kategorisi ise 15-18 yaş aralığındaki tüm lise öğrencilerinin katılımına açık.