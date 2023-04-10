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Giriş Tarihi: 10.4.2023 09:37 Son Güncelleme: 10.4.2023 09:37

Materyal Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Materyal Mi, Materyel Mi?

Materyal Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Materyal Mi, Materyel Mi?

Günümüzün en temel problemleri arasında yer alan yazım yanlışlarını en aza indirebilmek için uzmanlar daha çok kitap okumayı tavsiye etmektedir. Doğru sandığımız birçok kelimeyi aslında yanlış yazıyor olabiliriz. Birçok kişinin tereddüte düştüğü kelimeler ile ilgili arama motoru üzerinden de araştırmalar yapılmaktadır. ‘’Materyal nasıl yazılır’’ sorusu da onlardan bir tanesidir. Peki, materyal nasıl yazılır? Türk Dil Kurumu TDK’ye göre materyel mi, materyal mi? İşte detaylar!

Türk Dil Kurumu'nun resmi internet sitesinden derlediğimiz bilgilere göre birçok kelimenin doğru yazılışlarını sizler için derlemeye devam ediyoruz. Yazım yanlışı yapmak istemeyen kişiler tereddüte düştüğü kelime ile ilgili araştırmalar yapmaktadır. Materyal nasıl yazılır sorusunun cevabı da onlardan bir tanesi olarak dikkat çekiyor. TDK ile materyal kelimesinin doğru yazılışını buradan öğrenebilirsiniz.

MATERYAL NASIL YAZILIR?

Türk Dil Kurumu'na göre ''materyal'' olarak yazılmaktadır. Bu kelimenin cümle içerisinde doğru ve yanlış örneklerini aşağıdan öğrenebilirsiniz.

ÖRNEKLER

İhtiyacımız olan tüm materyalleri toplamamız gerekiyor

DOĞRU: Materyal

YANLIŞ: Materyel

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Materyal Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Materyal Mi, Materyel Mi?
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