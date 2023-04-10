Giriş Tarihi: 10.4.2023 14:01 Son Güncelleme: 10.4.2023 14:01

Pantolon Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı Pantolon Mu, Pantalon Mu?

Kelime anlamı olarak birine göre kardeş, amca, hala, dayı ve teyzenin çocuğuna söylenen isimdir. Günümüzde ‘pantalon’ olarak bilenler de vardır. Bu karışıklık nedeniyle tereddüte düşen kişiler ‘pantolon nasıl yazılır’ sorusunun yanıtı ile ilgili detayları bu başlı altından öğrenebilirler. Türk Dil Kurumu’na göre pantolon nasıl yazılır? Pantalon mu, pantolon mu?