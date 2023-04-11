Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri İnkılap Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı İnkilap Mı İnkılap Mı?
Giriş Tarihi: 11.4.2023 08:58 Son Güncelleme: 11.4.2023 08:58

İnkılap Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı İnkilap Mı İnkılap Mı?

İnkılap Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı İnkilap Mı İnkılap Mı?

İmla kuralları iletişim açısından olmazsa olmazlar arasında yer almaktadır. TDK’nın rehber olduğu konularda vatandaşlar inkılap nasıl yazılır, inkilap nasıl yazılır gibi soruları sıklıkla araştırıyor. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde hangi kelimenin nasıl yazıldığını bulabileceksiniz. İletişimin en önemli kurallarından biri de düzgün Türkçe kullanımıdır. İmla kuralları, -de (-da) ayrımı da bununla ilgilidir. İnkılap mı inkilap mı?

Gerek öğrenciler gerekse eğitimciler hem yazarlar hem de bu konuyla içli dışlı olan vatandaşlar yazı yazarken, iletişim kurarken imla kurallarını araştırıyor. Bu noktada inkılap nasıl yazılır, inkilap nasıl yazılır? sorularına cevap olarak hazırladığımız içeriğimizde örneklerle bu kelimenin doğru kullanımını niteledik.

Son dönemde WhatsApp, Instagram ve Twitter gibi sosyal platformlarda özellikle gençlerin imla kurallarına uymadığı net olarak göze çarpıyor.

TDK'YA GÖRE İNKILAP MI? İNKİLAP MI?

DOĞRU KULLANIM: Çok eskiden beri İnkilap Tarihi dersine ilgim var, tarihi şahsiyetleri yakından takip ederim.

YANLIŞ KULLANIM: Bu inkilaplar olmasaydı başarılı olamazdık.

DOĞRU KULLANIM: O tarihlerde kilit inkılaplar yapılarak başarı sağlanmış.

YANLIŞ KULLANIM: İnkilap tarihi konusunda büyük eksikliğim var daha çok çalışmam lazım.

ARKADAŞINA GÖNDER
İnkılap Nasıl Yazılır? TDK Açıklamasına Göre Doğru Yazılışı İnkilap Mı İnkılap Mı?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA