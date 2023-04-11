Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

"BİLİMİ TEMEL ALARAK ÇALIŞACAĞIZ"

Online gerçekleştirilen törende konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine hayata geçtiğini ifade ederek ödül programının her yıl farklı bir konuda toplumun bugününü değerlendirirken yarınına ayna tuttuğunu, bunu yaparken de bilimin evrenselliğiyle hareket ettiğini söyledi. Güler Sabancı, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında bizlere düşen görev, gençlerimiz için daha iyi bir gelecek idealiyle, bilimin ışığında ilerlemeyi sürdürmektir. Zor dönemlerden geçiyor olsak da birlik ve beraberliğe olan inancımızla; bugün yaralarımızı sararken, aynı zamanda geleceğimizi de iyileştirmeyi hedeflemeliyiz. Sevgili Amcam Rahmetli Sakıp Sabancı'nın her zaman söylediği gibi: Çalışmak, çalışmak ve çok çalışmak zorundayız. Bizler de üniversitemizle birlikte bilimi temel alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Depremin ve afetlerin getirdiği bu zor günleri geride bırakmak ve ülkemizi aydınlık günlere taşımak için elimizden gelen gerekli tüm katkıyı vereceğiz" dedi.