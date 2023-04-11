Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri sahiplerini buldu

Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine, üniversite tarafından sosyal bilimler alanında 18 yıldır düzenlenen Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası ödül programı olan Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödüllerinin kazananı belli oldu. Ödüllerin bu yıl ki konusu, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yıl Dönümü: Teori ve Uygulamada Cumhuriyetçilik" olarak belirlenirken Sakıp Sabancı Uluslararası Araştırma Ödülleri'nde Jüri Özel Ödülü'ne, Princeton Üniversitesi'nde L.S. Rockefeller İnsani Değerler Profesörü, Avustralya Ulusal Üniversitesi'nde ise felsefe profesörü olarak görev alan Prof. Dr. Philip Pettit layık görüldü.
"BİLİMİ TEMEL ALARAK ÇALIŞACAĞIZ"
Online gerçekleştirilen törende konuşan Sabancı Üniversitesi Kurucu Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Uluslararası Araştırma Ödülleri'nin Sabancı Üniversitesi Onursal Başkanı Merhum Sakıp Sabancı'nın vasiyeti üzerine hayata geçtiğini ifade ederek ödül programının her yıl farklı bir konuda toplumun bugününü değerlendirirken yarınına ayna tuttuğunu, bunu yaparken de bilimin evrenselliğiyle hareket ettiğini söyledi. Güler Sabancı, "Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında bizlere düşen görev, gençlerimiz için daha iyi bir gelecek idealiyle, bilimin ışığında ilerlemeyi sürdürmektir. Zor dönemlerden geçiyor olsak da birlik ve beraberliğe olan inancımızla; bugün yaralarımızı sararken, aynı zamanda geleceğimizi de iyileştirmeyi hedeflemeliyiz. Sevgili Amcam Rahmetli Sakıp Sabancı'nın her zaman söylediği gibi: Çalışmak, çalışmak ve çok çalışmak zorundayız. Bizler de üniversitemizle birlikte bilimi temel alarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Depremin ve afetlerin getirdiği bu zor günleri geride bırakmak ve ülkemizi aydınlık günlere taşımak için elimizden gelen gerekli tüm katkıyı vereceğiz" dedi.
KİTABI İLK TÜRKÇEYE ÇEVRİLDİ
Online gerçekleştirilen ödül töreni sonrasında Prof. Dr. Philip Pettit, Üsküdar'da bulunan Sabancı Üniversitesi Digital Kampüste online olarak basın mensuplarıyla görüşme gerçekleştirdi. 1997 yılında yayınladığı kitabı Cumhuriyetçilik'in yabancı dil olarak ilk Türkçeye çevrilen Philip Pettit, Jüri Özel Ödülüne seçilmekten mutlu olduğunu söyledi.