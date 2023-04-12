Ailenizle birlikte kültür sanat dolu bir gün geçirin

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ndeki turunuzu tamamladığınızda, hemen karşısında yer alan Kıbrıs Araba Müzesi sizlere bambaşka bir dünyanın kapılarını açacak. Sahip olduğu zengin koleksiyonunu ile modern dünyanın gelişimini ve otomobillerin tarihi gelişimini gözler önüne seren Kıbrıs Araba Müzesi'nde 150'nin üzerinde otomobil sergileniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi kampüsünde ziyaret edebileceğiniz bir diğer müze ise Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi. 20 yılı aşkın bir süre devam eden bilimsel araştırmalar sonucunda oluşturulan müzede tarihi 250 milyon yıl öncesine kadar giden Kıbrıs'ın jeolojik materyallerinin yanı sıra 20 binden fazla bitki ve canlı örneği ile ziyaretçilerini bekliyor. Kıbrıs'ta bulunan 1500-1600 arası bitki türünün 11 bin farklı çeşit örneğinin sergilendiği müzede, Kıbrıs'a özgü 140 çeşit bitki türü sergileniyor.

Girne Kapısı'nın karşısında yer alan Surlariçi Şehir Müzesi ise Kıbrıs'ın kültürünü ve tarihini yansıtırken bir yandan da birbirinden farklı eserleriyle sanat severlere tam bir sanat şöleni sunuyor. Her katında farklı bir tarz ve döneme ait eserlerin sergilendiği Surlariçi Şehir Müzesi'nde 3 binin üzerinde parça sergileniyor. Geniş bir eser yelpazesine sahip olan müzede; oyuncak araba koleksiyonu, kılıç ve bıçak örnekleri, Kıbrıs Türk kültürünün simge isimlerinin hiperrealist silikon heykelleri yer alıyor. Aynı zamanda 70'in üzerinde heykel, resimler, denizcilik tarihi ile ilgili objeler ve Karagöz suretleri de dikkat çeken koleksiyonlar arasında bulunuyor. Surlariçi Şehir Müzesi'nde sergilenen berat ve fermanlar, Lefkoşa'ya ait kadı sicilleri, 17'inci yüzyıldan kalma halı gibi Osmanlı dönemi eserleri ziyaretçilerini bir tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Lefkoşa'nın en işlek caddelerinden Dereboyu'nda yer alan GÜNSEL Sanat Müzesi ise 14 Türk Topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonuna sahip. Müzede sergilenen eserler ekol, tarz ve üslup bakımından geniş bir yelpaze oluşturarak ödüllü sanatçıların resim, özgün baskı, gravür, linolyum, serigrafi, litografi, heykel ve seramik eserlerini bir araya getiriyor. GÜNSEL Sanat Müzesi, aynı zamanda Akdeniz'in çevreci otomobili GÜNSEL'in çevreye, topluma ve sanata karşı olan duyarlılığını sembolize ediyor.