Adamo’dan Türkçe şarkılar sürprizi

'Her Yerde Kar Var', 'Karlar Düşer', 'İsmini Haykıyorum', 'Sevme Sen Beni' şarkılarıyla gönüllerde taht kuran dünyaca ünlü şarkıcı Salvatore Adamo, İş Sanat'ta verdiği konserle dinleyicilere müzik ziyafeti yaşattı. Fransızca şarkılarıyla dünya çapında 100 milyonu aşkın albüm satışı elde eden sanatçının şarkıları 1960'lı yıllarda Fecri Ebcioğlu tarafından Türkçeye uyarlanarak günümüze kadar ulaşmayı başardı. Uzun bir aradan sonra İstanbul dinleyicisiyle bir araya gelen Salvatore Adamo, Tombe La Neige, Car Je Veux, La Noche gibi sevilen şarkılarının yanı sıra, Elton John, Neil Young'un eserlerini de seslendirdi. Söylediği Türkçe şarkılarla sevenlerine sürpriz bir gece yaşattı.