En büyük hazinemiz sağlığımız

Yönetmenliğini Ahmet Toklu'nun yaptığı 'Büyük Macera Hazine Peşinde', 28 Nisan'da vizyona giriyor. Çocuk gelişim uzmanları ve katkılarıyla hazırlanan film titiz bir çalışma sonucunda sinemaseverlerle buluşuyor. Filmde Nazmiye Kaya karakterini canlandıran Güzin Usta, "Çocuklar çok yetenekli oldukları için oldukça keyifli geçti setimiz" dedi. Oyuncu, "Sağlığımız bence en değerli hazinemiz" diye ekledi. Bekir Akbaba karakterini oynayan Muharrem Türkseven ise "Hayatta hepimizin çok fazla hazinesi var aslında ama bendeki ilk üçünü söylemem gerekirse birincisi sağlık iki ailem son olarak da hayatımda olan herkes" diye konuştu.