12 yaşındaki Atahan CSO’yu yönetecek

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın (CSO) 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle gerçekleştireceği konserinde 6'ncı sınıf öğrencisi Atahan Dinç (12), şef ve solist olarak yer alacak. CSO Ada Ankara'da konser gerçekleştirecek konserde şeflik yapacak olan Dinç, geleceğin keman virtüözleri arasında gösteriliyor. Dinç, İtalyan besteci Antonio Vivaldi'nin Mevsimler eserini şef ve solist olarak yorumlayacak. Dinç, günde en az 5 saat keman çaldığını belirterek, "Tüm orkestra bana çok sıcakkanlı davrandı ve bu durum beni çok sevindirdi" dedi. DHA