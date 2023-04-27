Restorasyonu tamamlanan Meryem Ana Kilisesi ziyarete açıldı

1849 yılında yaptırılan, 1924 yılındaki mübadele dönemine kadar Kayaşehir ve Kale bölgesinde yaşayan Rum azınlık tarafından kilise olarak kullanılan ve 1950-1983 yılları arasında Nevşehir Cezaevi olarak kullanılan tarihi Meryem Ana Kilisesi yerli ve yabancı ziyaretçilerine kavuşuyor.

Açılış Töreninde konuşma yapan Kültür ve Turizm Bakan yardımcısı Nadir Alpaslan:" Son Osmanlı döneminin şaheserlerinden bir tanesi çok önemli bir kültür varlığımız olan Meryem Ana Kilisesi maalesef 1950 yıllarından sonraki kullanımlarında yanlış uygulamalar neticesinde tahribatlar ve kullanımıyla ilgili ciddi sıkıntılar vardı. Bütün bunları gidermek aslına uygun olarak kültürel varlığımızı yeniden ihya etmek. Kapadokya'mıza, ülkemize, insanımıza tekrar bir kültür varlığı olarak hizmet etmesi için 2020 yılında başlattığımız çalışmaların nihayetine geldik. Bugün o aykırı uygulamalar binaya verilen, tarihi varlığa verilen kültür varlığına verilen hasarları ortadan kaldırarak güzel bir yenileme çalışmasıyla tamamlandı ve bugün inşallah açılışını gerçekleştireceğiz. Tabii biz Türkiye olarak Kültür Turizm Bakanlığı olarak ülkemizin neresinde olursa olsun kültürel varlığına büyük bir hassasiyet Yaklaşık onları canlarımız gibi, gözümüz gibi koruyarak gelecek nesillere insanlığımıza hizmet vermek üzere tüm bu çalışmaları yürütüyoruz" dedi.

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel yaptığı açıklamada: "Meryem Ana Kilisesi,1924 mübadelesinden sonra Cumhuriyet Dönemi'nde uzunca bir süre devlet hapishanesi olarak kullanılmıştır. Yapının hapishane olarak kullanımı için ana planda herhangi bir değişik yapılmaksızın ikinci bir kat inşa edilmiş, daha sonra terk edilmiştir. Ülkemizin diğer kültür mirası eserlerinden Meryem Ana Kilisesi gibi anıtsal yapılarımızı yeterince koruyamazsak kısa süre içinde doğa ve insan eliyle yok olacağı aşikardır. Bu nedenle Meryem Ana Kilise'nin restorasyonu ve konservasyon çalışmalarına başlanmış ve kısa sürede tamamlanmıştır. Şimdi korumanın en geçerli yöntemi olan bu yapıya uygun bir işlev vermektir" şeklinde konuştu.

RESTORASYONU TAMAMLANAN MERYEM ANA KİLİSESİ BÖLGEYE HİZMET EDECEK

Türkiye, Dünya inanç turizmi kapsamında son yıllarda önemini artıran bir destinasyon konumunda olduğunu belirten Vali Becel:" Anadolu irfanının temsilcisi Hacı Bektaşi Veli Dergahı'nın yanı sıra kent merkezindeki Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Meryem Ana Kilisesi gibi dinsel nitelikli anıtların yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekeceği ve inanç turizmine hizmet edeceği aşikardır. Dolayısıyla Meryem Ana Kilisesi gibi kutsal yerlerin başka dinlere mensup turistlerce ziyaret edilmesinin turizm olgusu içinde "İnanç Turizmi" kapsamında değerlendirilmesinin son derece yararlı olacağı görüşündeyiz. Böylelikle İlimiz sahip olduğu değerlerle çok özel bir konuma sahiptir" dedi.