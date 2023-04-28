Yeni Asır - Ege YİİT Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye'nin üç asra hitap eden ve Türk basın tarihi boyunca pek çok yeniliğin öncüsü olan Yeni Asır Gazetesi'nin düzenlediği Ege Yatırım İhracat İnovasyon Teknoloji (EGE YİİT) Ödül Töreni Balçova'daki Hyatt Regency İzmir İstinye Park'ta gerçekleşti. Başarılı iş insanlarını buluşturan geceye, AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir milletvekilleri Atilla Kaya, Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti İzmir milletvekili adayları gazeteci yazar Şebnem Bursalı, Ömür Şanlı, Mehmet Sait Baştaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Turkuvaz Medya İcra Kurulu Üyesi ve Turkuvaz Dergi Genel Müdürü Yasemin Gebeş, Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ile iş, sanat ve siyaset dünyasından birçok isim katıldı.

Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Ege Yiit Ödül Töreni'ne katılan ve katkı verenlere teşekkür etti. Demir, "Türkiye'nin en köklü gazetesi ve pek çok tarihi olaylara tanıklık eden Yeni Asır'ın 128'inci yıldönümü için düzenlediği 'Ege Yiit' törenlerine hoş geldiniz. Türkiye'yi yasa boğan asrın felaketinin hüznünü yaşadığımız bu günlerde, başarılı çalışmalarla ülkemize ve bölgemize alanlarında damga vuran başarılı şirketleri, belediye ve Sivil Toplum Kuruluşlarını (STK) ödüllendirmek istedik. Ege Yiit ödüllerimizi takdim edeceğimiz şirket, odalar, belediyeler ve STK'ları şimdiden tebrik ederim" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili, İzmir milletvekili Binali Yıldırım, "Yeni Asır Ege'nin yiğitlerini ödüllendiriyor. Ödül, verilen insanı kamçılar ve daha fazlasını, daha güzelini yapmaya teşvik eder. Muallim Naci'nin 'Marifet iltifata tabidir' şeklinde bir sözü var. Ödüller de bu yüzden kıymetlidir. Ödül alanları tebrik ediyorum, başarılarının devamını diliyorum. Yeni Asır'a da böyle güzelliklere imza attığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti İzmir 1. Bölge milletvekili adayı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir'in yatırımın, ihracatın, inovasyonun, teknolojinin öncüsü olduğu kadar aynı zamanda sporun da öncüsü bir şehir olduğunu vurguladı. Bakan Kasapoğlu, "Ödül alacak tüm misafirlerimize, bu anlamda özveriyle, gayretle inançla, bu öncü misyona katkı sağlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum, tebriklerimi sunuyorum. Ben inanıyorum ki, Yeni Asır ülkemizin nasıl öncü bir gazetesi ise, köklü bir medya kuruluşsa bundan sonraki süreçte yıldızları sporda da ödüllendirme, teşvik etme adına böyle bir başlangıcı da yapsın. Bundan sonra inşallah sizlerle birlikte sporun yıldızlarına, sporun öncülerine bir ödül geleneğini de birlikte başlatalım ve devam ettirelim" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Balıkesir'imiz gerçekten çok güzel bir şehir. Benim belediye başkanlığında 9'uncu yılım. Her gün yeni projeler geliştirerek, kentimizdeki konforu arttırmaya, yaşam kalitesini yükseltmeye, çevre kirliliğini azaltmaya, duyarlı olmaya çalışıyoruz. Bu arada ticareti de geliştirmeye çalışıyoruz. 9 tane organize sanayimiz ve aynı zamanda limanımız var. Biz de turizm ve tarım da var. Bütün iş insanlarımızı da buradan Balıkesir'e yatırıma davet ediyoruz" diye konuştu.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "128 yıldır ayakta olan ve gazetecilikte sektörün devi olan Yeni Asır'dan ödül almaktan ve sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyum. Birbirinden kıymetli ve saygı değer işadamı ve katılımcı ile sohbet edip tanışmaktan da ayrıca mutluyum. Bu geceyi hazırlayan Yeni Asır'a ve tüm yöneticilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Kuşadası turizmde Türkiye'nin en önemli ilçelerinden ve amiral gemilerinden biriyken zaman içerisinde önde başladığı yarışta biraz gerilere düşmüş bir kentti. Ben görev aldığım günden itibaren aldığım aşığı olduğum kentimiz için 'Nasıl hızla ayağa kaldırabiliriz', 'Nasıl yeniden dünya turizminin gündeminde başka yatırımlarla göz önüne çıkabiliriz' diye 4 yıl gibi kısa bir zamanda elimizden geleni yaptık ve 4 yılı boş geçirmedik. Kuşadası kruvaziyer turizminde 2011 yılındaki rekorunu 2023 yılında yüzde 40 fazlasıyla tekrar kırdı. Kuşadası kruvaziyer turizminde 1 milyondan fazla yolcuyu ağırlayarak bugün tekrar turizmin gözbebeği olma noktasında ilerliyor" dedi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Bizler yerel yönetimler olarak vatandaşlarımızın her zaman emrinde olan, onların hayatını kolaylaştıracak, onların mutluluğunu, refah seviyesini artırabilmek adına var gücümüzle çalışan ekipleriz. Biz de Menemen Belediyesi olarak geleceğimizin teminatı olan kıymetli gençlerimize çok güzel ürünler, projeler sunduk. Bu konuda da takdir edilmek, bu anlamda Yeni Asır tarafından görülmek, onure edilmek beni ve kıymetli hemşerilerimizi de son derece mutlu etmiştir. Ben Yeni Asır ailesine, 1895 yılında kurulmuş bu güzide basınımızın ulu çınarına nice nice seneler diliyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti İzmir milletvekili adayı, gazeteci yazar Şebnem Bursalı da, "Ege Yiit'leri adı altında gelenekselleşen bu ödül töreninde olmaktan son derece mutluyuz. Ege'nin Yiit'leri derken taşın altına elini koymuş, istihdam yaratmış, ekonomiye katkıda bulunmuş herkesin tabi ki başımızın üstünde yeri var. Yeni Asır Gazetesi de kendisine yakışanı yaptı. Elini taşın altına koyan, Ege'nin yiğitlerini birer ödülle de olsa, sembolik bir anma hatırlama şeklinde de olsa, böyle bir törenle anması gerçekten çok güzel. Teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum" diye konuştu.

Erhan Önel'in sunumuyla gerçekleşen törende ADM Elektrik, Hade Biyoteknoloji, Yağcılar Holding, Uçak Kardeşler, Tariş Pamuk Birliği, Park Onyedi Yapı Yatırım, Novada Menemen AVM, Queenida, Kuşadası Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Qua Granite, İzmir İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Pasaport Pizza, İzka İnşaat ve Menemen Belediyesi'ne katılım ve katkılarından dolayı plaket verildi.