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Giriş Tarihi: 3.5.2023 11:57

22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

Gökhan KOCAASLAN
22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı

Afyonkarahisar’da bu yıl 22’incisi düzenlenen Klasik Müzik Festivali başladı. Klasik müzik sevenleri bir araya getiren festivalin açılışını, ülkemizin ilk ve tek bölge orkestrası olan Şef Naci Özgüç yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve solist kemancı Matteo Hager gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali, 2-8 Mayıs tarihleri arasında 22'nci kez düzenleniyor. Afyonkarahisar Belediyesi tarafından desteklenen festival, dört yaşından beri keman çalan çok ödüllü sanatçı Hager'in konseriyle başladı. Prag Oda Orkestrası ve Solistler Konseri ile son bulacak festival; konserler, sergiler ve canlı yayınlarla sanatseverlere müzik dolu anlar yaşatacak. Festivalin en fazla sevilen, olmazsa olmaz bölümlerinden Okul Söyleşileri bu yıl da devam edecek.

SINIFLARDA SÖYLEŞİ OLACAK

Sınıflarda öğrencilerle bire bir gerçekleşecek söyleşilere katılacak isimler arasında yazar Adnan Özyalçıner, Özalp Birol, Metin Celal, şair ve yazar Yalvaç Ural, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, fotoğrafta duayen isim İsa Çelik, iş insanı Nuri Akın, yazar Nazlı Eray, yazar ve editör Feridun Andaç, sunucu ve moderatör aynı zamanda eğitimci Defne Sarısoy, ressam ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim görevlisi Yusuf Taktak, ödüllü film yönetmeni Yüksel Aksu var.

SERGİ KÖY OKULUNDA AÇILACAK

Türkiye'de resim sanatının şekillenmesindeki en etkin isimler arasında yer alan, Afyon-Bolvadin doğumlu ressam Yusuf Taktak'ın Sergisi de festival kapsamında Afyon'un Nuh Köyü'ndeki bir köy okulunda açılacak.

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22. Afyonkarahisar Klasik Müzik Festivali başladı
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