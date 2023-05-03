Sanat’ta ‘Tellerin Nefesi’ ile müzik yolculuğu

Fons'un geleneksel Türk müziğinin başarılı isimleri Serkan Halili (kanun) ve Derya Türkan (klasik kemençe) ile bir araya gelerek oluşturduğu Tellerin Nefesi, Türk müziği motiflerinin yanı sıra caz ve flamenko etkilerini de içinde barındırıyor. Renaud Garcia-Fons, Türk müziğinin enstrümanlarıyla ve Derya Türkan, Serkan Halili gibi müzisyenleriyle ilham verici olduğunu söylerken, 'Tellerin Nefesi' konserinin kültürler arası yakınlaşmayı duyuracak bir müzik projesi olduğuna değindi. İncesaz grubunun kurucularından Derya Türkan, konserde Renaud Garcia- Fons'un bestelerinden oluşan repertuvara yer vereceklerini, dinleyicilerin İstanbul kemençesi gibi geleneksel Türk müziği enstrümanlarıyla İstanbul'u, Radio France Philarmonic Orchestra'dan yaylı sazlar dörtlüsü ile Avrupa'yı adeta kültürler arası köprü kuran bir müzik yolculuğuna eşlik edeceğini ifade etti. Türkan ve Fons'un Silk Moon albümünün kapsamlı hali olan 'Tellerin Nefesi' konserinde Fons'a Serkan Halili (kanun) ve Derya Türkan (kemençe), gitarist Kiko Ruiz ile Barbara Le Liepvre (çello), Julien Debonneville (viyola), Florent Brannens (viyola), Amandine Ley (viyola), Aurelia Souvignet (viyola) ve Nicolas Saint-Yves (cello) eşlik ediyor. İş Sanat'ın etkinlik biletleri, Privia Black ve Maximum Black kartlara birinci kategoride yüzde 20, diğer kategorilerde yüzde 10, Maximum Kartlara ise tüm kategorilerde yüzde 10 indirim ayrıcalığıyla Biletix'te sunuluyor. Öğrenci ve 65 yaş üzeri indirimli biletler İş Kuleleri Salonu ana gişeden temin edilebilirAKDENİZ kültürüne tutkun olması, hemen her projesinde flamenko baharatının mutlaka olması, Renaud Garcia-Fons'un müziğini anlamak için önemli bir unsur... Osmanlı müziğine, makam müziğine duyduğu ilgi, yazdığı müziklerine de yansıyan sanatçının müzikal yaşantısının da özeti olan, kendi bestelerinden oluşan bir repertuvarı dinleyenlerle paylaşacak.