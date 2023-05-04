Nürnberg’in özel gösterimi Atlas 1948’de yapıldı

2023 yılının merakla beklenen filmlerinden "Nürnberg", dünya sinemalarında vizyona girmesinin ardından Beyoğlu Atlas 1948 Sineması'nda yapılan özel gösterimle seyirciyle buluştu. Rus yönetmen Nikolai Lebedev'in imzasını taşıyan film için Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen galaya Rusya Federasyonu İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov ev sahipliği yaptı. Gösterim öncesinde konuklar, hazırlanan fotoğraf sergisini gezme imkanı buldu.

SAVAŞ SUÇLARI VE AŞK

"Nürberg", II. Dünya Savaşı sonrası 1945-1946 yılları arasında savaş suçlularının yargılandığı uluslararası askeri mahkemeyi konu alan tarihteki ilk uzun metrajlı film. Aynı zamanda davanın görüldüğü dönemde başlayan romantik bir aşk hikâyesini de anlatan film, İstanbul'daki özel gösterimde ilgiyle izlendi.

FİLMİN KONUSU NEDİR?

Film, 1945 yılında Nürnberg'te geçer. O yıl çalışmaya başlayan Uluslararası Askeri Ceza Mahkemesi tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. "Yüzyılın davası" olarak bilinen mahkemeyi gözlemek için dünyanın pek çok yerinden insanlar gelir. Başta gazeteciler, avukatlar, tercümanlar ve davacılar yanı sıra şahitler de akın eder Nürnberg'e. Şehre gelenler arasında Pavel Volgin adlı genç de vardır. Mahkemede çalışmak için gelmiştir. Çok gençtir ancak savaşı görmüş, yaşamış bir kişidir. Volgin'in madalyaları da vardır. Birkaç yabancı dil bilmektedir. Pavel Volgin'in 1945 yılında Nürnberg'teki görevi, Albay Migaçev başkanlığındaki Sovyet heyetine tercümanlık yapmaktır. Tesadüfler onu, Nürnberg sokaklarında Rus kızı Lena'yla karşılaştırır.