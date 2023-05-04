Öğrenciler, sanat, kültür ve bilimin gücüyle tanıştılar

Öğretmenleri ile birlikte YDÜ Kampüsüne gelen 35 öğrenci, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, Kıbrıs Araba Müzesi, Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi ile İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Merkezi'ni ziyaret ederek bir yandan eğlenirken diğer yandan ufuk açıcı saatler geçirdi.

Düzenlenen kültür turuyla Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ni ziyaret eden öğrenciler, 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin bir resim ve heykel koleksiyonunu yakından inceledi. Ayrıca gemi maketlerinden cam eşya ve kılıç koleksiyonuna kadar pek çok koleksiyon da büyük bir kısmı ilkokul öğrencisi olan ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşattı.

Tüm müzeleri büyük bir merakla ve heyecanla gezen öğrenciler; Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi'nde ise 11 bin farklı çeşit bitki örneği, mantar çeşitleri, böcek türleri, çeşitli sürüngen türleri, deniz canlıları, fosil ve kayaçlar ile Kıbrıs'ın doğa tarihini tek çatı altında inceleme olanağı yakaladı. Çanakkale Ortaokulu öğrencileri, Yakın Doğu Üniversitesi bünyesindeki müzeleri büyük bir ilgiyle gezerken hem öğrendi, hem eğlendi.