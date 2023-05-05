Kadınların dilinden ’Gaziantep’

Yazarların, Gaziantep'te yaşayan 70 yaş ve üstü kadınların hatıraları üzerinden bir harita çıkarmak ve bu haritayı kuşaklar arası bir karşılaştırma yapmak için kullanmak üzere yaptığı çalışmanın eseri olan kitapta Gaziantepli 70 yaş üstü 28 kadınla gerçekleştirilen görüşmeler yer alıyor.

"Hayat hikayesinde gündelik yaşamın izini sürme" amacıyla hazırlanan çalışma, Gaziantep araştırmaları bağlamında da önemli bir kaynak konumunda bulunuyor.

Kitap, Panorama 25 Aralık Müzesi, Gaziantep Zeugma Müzesi ve Arkeoloji Müzesi Gazikültür mağazalarında, Türkiye çapında kitapçılarda, Gazikültür'ün internet sitesi magazagaziantep.com ve kitap satışı yapan internet sitelerinde satışa sunuldu.

Kitap hakkında bilgi veren Gazikültür Genel Müdürü Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, Gaziantep'in geçmişten gelen köklü kültür birikimine değinerek, "Bugünden eğriye bakınca tarih, büyük olaylardan ibaretmiş gibi görünür ancak aslında gerçek bundan çok daha renkli ve zengindir. Tarihi, küçük olaylar ve insanların birbiriyle kurduğu ilişkiler belirleyip şekillendirir. İnsanların neler yaşadıklarını, nasıl düşündüklerini, nelere önem verdiklerini ise sözlü tarih çalışmalarıyla ortaya koyabiliyoruz. Türkiye'nin yakından tanıdığı usta yazarlar Fatma Barbarosoğlu ve Nazife Şişman, Gaziantep'in günlük yaşamını, aile ilişkilerini, kadim mirasını kavrayabilmek ve okurlarına aktarabilmek amacıyla Gaziantepli 70 yaş ve üstü kadınlar ile sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirdiler. Her biri tarihin canlı şahidi ve yaşayan insan hazinesi olan bu değerli isimlerle gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda bu kitap ortaya çıktı. Kitap gerek metodolojisi gerekse içeriğiyle Gaziantep'in yakın tarihi ve Gazianteplilerin hikâyesi üzerindeki sis bulutunun dağılmasına katkı sunacak önemli bir kaynaktır" dedi.