Türk emniyet teşkilatından dev eser

Suç çeşitliliğinin ve suçlu profillerinin genişlemesi ve artması ile birlikte kullanılan yöntemlerin de geliştirilmesi, güncellenmesi yönünde çalışma gerçekleştirildi.

Bu yöntemler hakkında Türk Polis Teşkilatı personelinin bilgisini güncellemek, eksik çalışma tekniği bilgisinin kalmaması için gerekli tüm yöntemleri bir arada sunabilmek ve alanda meydana gelen gelişmeleri aktarabilmek amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun öngörü ve talimatları doğrultusunda editörlüğünü Emniyet Genel Müdürlüğü Personel Başkanı Ogün Vural ile Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Hamit Hancı'nın yaptığı Adli Bilimler ve Kriminalistik Ansiklopedisi uzun süren emekler sonucunda tamamlandı.

TÜRK EMNİYET TEŞKİLATINDAN DEV ESER

Ulusal ve uluslararası yayınları ile öne çıkmış ülkemiz genelinde saygın üniversitelerimizde görev yapan alanında uzmanlaşmış profesör, doçent ve doktor ünvanlarındaki öğretim kadrosu ile sahada alanında çalışan konusunda ustalaşmış emniyet teşkilatı mensubu uzman personel ile birlikte oluşturduğu toplam 397 yazarın katkılarıyla 10 ciltten oluşan 'Adli Bilimler ve Kriminalistik Ansiklopedisi' ülkemizde adli anlamda teorik ile pratiğin birleştiği ilk eser olma özelliği gösteriyor.

Eser sahada görev yapan emniyet teşkilatı mensupları ile akademik alan uzmanlarını bir araya getirdi.

BAŞUCU ANSİKLOPEDİSİ

Adli Bilimler ve Kriminalistik Ansiklopedisi okuyucularına rehber olması için hazırlanırken hatalı adli uygulamaların önüne geçerek, doğru kararların ortak kurallar ile meydana çıkarılması sağlaması planlandı. Ansiklopedi içeriğindeki konuların genişliği bakımından diğer kitaplardan ayrılıyor.

Kitap bir başucu ansiklopedisi olarak görev yapacak olup Türkiye'deki adli alana hizmet eden Polis- Jandarma Kriminal Laboratuvarları, Olay Yeri İnceleme birimleri, üniversitelerin hem hukuk hem de adli bilimler alanında eğitim veren kurumları, Polis Akademisi, Adalet Akademisi gibi üst düzey adli yapılanmalarda da kullanılabilecek.