CSO Ada Ankara’da müzik resitali

16 Mayıs'ta CSO Ada Ankara'da başkentlilerle buluşacak olan başarılı sanatçı Barbaros, "Babalar" ismini verdiği projesiyle Ferdi Tayfur'dan Orhan Gencebay'a, Cem Karaca'dan Barış Manço'ya kadar usta isimlerin unutulmaz eserleri ile dinleyici karşısına çıkacak. Saat 20.00'da başlayacak programın bilet fiyatları 150-170 lira arasında değişiklik gösteriyor.

TÜRK MÜZİĞİ GECESİ

17 Mayıs Çarşamba günü ise sahne Burçak Aygan ve Emre Aygan'ın olacak. Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanatçısı olan başarılı ikili, Türk müziğinin eşsiz eserlerini seslendirecek. 19.30'da başlayacak programın bilet fiyatları 1. kategori için 50 lira, 2. kategori için ise 35 lira olarak açıklandı.

KIRIM'IN SEÇKİN MÜZİKLERİ SESLENDİRİLECEK

18 Mayıs Perşembe günü sanatseverlerin karşısına çıkacak olan Türk Dünyası Müzik ve Halk Dansları Topluluğu, Şef Cem Gürdal yönetiminde Kırım'ın seçkin müziklerini seslendirecek. 19.30'daki konserin bilet fiyatları 35 lira ve 50 lira olarak duyuruldu.

19 MAYIS'A ÖZEL PROGRAM

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ise 19 Mayıs'ta sahne alarak sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Saat 20.00'da başlayacak programda orkestra şefliğini Naci Özgüç üstlenecek. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na özel konserin bilet fiyatları 1. kategori için 160 lira, 2. kategori için 120 lira, 3. kategori 80 lira ve 4. kategori için 40 lira olarak paylaşıldı.

KARADAGLİC GELİYOR

20 Mayıs Cumartesi günü CSO Ada Ankara'da fenomen gitar virtüözlerinden Grammy ödüllü Milos Karadaglic fırtınası esecek. Rodrigo'nun Gitar Konçertosu'nu seslendirecek olan Karadaglic'e Orhun Orhon yönetimindeki Avrasya Filarmoni Orkestrası da eşlik edecek. Saat 20.00'daki Ana Salon'da gerçekleştirilecek konserin bilet fiyatları 100-275 lira arasında değişiklik gösteriyor. Cumartesi günü aynı saatte bir başka heyecan verici program daha bu kez Mavi Salon'da sanatseverlerin karşısına çıkacak. Johann Jacob Bach'ın hayatına dokunan, 18. yüzyıl müziğine ve dönemin İstanbul'una atıfta bulunan konserin bilet fiyatları 60-80 lira olarak duyuruldu.

PAZAR GÜNÜ "NEŞELİ NAĞMELER"

21 Mayıs Pazar günü saat 11.00'da ise Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun değerli solistlerinden Neşe Dursun Saraç, 'Neşeli Nağmeler' kahve konserleri kapsamında Türk müziğinin seçkin eserlerini seslendirecek. Heyecan verici konserin bilet fiyatı 50 lira olarak açıklandı. Aynı gün saat 15.00'da ise "Müzikli Çocuk Oyunu Serisi" kapsamında Seksen Günde Dünya Turu, çocukları büyük bir macerayla buluşturacak. Etkinliğin biletleri ise günler öncesinden tükendi.