“Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel” fotoğraf sergisi açıldı

Türk halkının tarih boyunca duygularını, düşüncelerini ve hayallerini ifade etme şekli olan halk ozanlığı ve aşıklık geleneğinin Anadolu'daki en önemli temsilcisi olan Aşık Veysel'in bugüne kadar çok bilinmeyen fotoğraflarını sanatseverlerle buluşturan sergide, aşıklık geleneğini Kıbrıs'ta yaşatmış olan Aşık Kenzi de anıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; aşıklık geleneğinin iki önemli temsilcisi Aşık Veysel ve Kıbrıslı Türk ozan Aşık Kenzi'nin böyle zengin bir sergi ile anılmasından duyduğu mutluluğu dile getirdi. Tatar, "Böyle değerlerle bu ülkede varlığımızı devam ettirmenin mutluluğu içerisindeyiz. Kültürel zenginliklerimizi yaşatmak ve bunları evrensel olarak tüm dünya ile paylaşmak ayrı bir zenginliktir. Biz çok acılar yaşadık, çok çektik ama varlığımızı koruyor ve savaşlara inanmıyoruz. Varlığımızı; kültürümüze, sanat ve edebiyatımıza, onları sahiplenmemize borçluyuz" dedi.

UNESCO'nun 2023'ü "Aşık Veysel yılı" olarak ilan ettiğini anımsatan Aşık Veysel'in torunu Nezender Süzer Gökçe, eşi gazeteci Gürsel Gökçe ile birlikte, Aşık Veysel'in anısını yaşatmak ve onu yeni kuşaklarla tanıştırmak için yaptıkları çalışmalardan söz etti. Gökçe, "Dedem, 79 yaşında hayatını kaybetti. Bedenen aramızdan ayrılalı 50 yıl olmasına rağmen bugüne dek maalesef hiçbir eseri görme engellilerle buluşturulamadı. Biz de hazırladığımız albümü görme engellilerin okuyabilmesi için Braille alfabesine dönüştürerek yayımladık" diye konuştu.

Konuşmasına Aşık Veysel'in sadece Türkiye için değil tüm Türk dünyası için önemli bir ozan olduğunu belirterek başlayan YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, "Sadece Türkiye'de değil, dünyanın birçok yerinde de tanınan Aşık Veysel, eserleriyle insana ve doğaya dair evrensel değerleri dile getirdi. 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünde hayatın ve insanın yolculuğunu ne güzel anlatmıştır bizlere" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Bilal Çakıcı tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Meclis Başkanı Zorlu Töre'ye ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na çeşitli hediyeler takdim edildi. YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ'a ise Aşık Veysel'in doğumunun 125'inci yılı anısına Aşık Veysel Madalyası takdim edildi.

Sergi 26 Mayıs'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.