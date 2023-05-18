Göbeklitepe‘de bugün girişler ücretsiz olacak

Müze ve ören yerleri, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla yarın 23.00'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Şanlıurfa'da bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerleri de yarın ücretsiz olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kültür hazinemizi koruyarak insanlığın hizmetine sunan müzecilerimizin, bilim insanlarımızın ve tüm ziyaretçilerimizin Müzeler Günü'nü kutluyorum. Bu özel gün vesilesi ile Bakanlığımıza bağlı tüm müzelerimiz yarın saat 23.00'e kadar ücretsiz olacak. Keyifli ziyaretler diliyorum".