Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Göbeklitepe‘de bugün girişler ücretsiz olacak
Giriş Tarihi: 18.5.2023 10:11

Göbeklitepe‘de bugün girişler ücretsiz olacak

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Göbeklitepe‘de bugün girişler ücretsiz olacak

Bugün başta Göbeklitepe olmak üzere Müzeler Günü nedeniyle müze ve ören yerlerinin Şanlıurfa ‘da ücretsiz olacak.

Müze ve ören yerleri, 18 Mayıs Müzeler Günü dolayısıyla yarın 23.00'e kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek. Şanlıurfa'da bakanlığa bağlı tüm müze ve ören yerleri de yarın ücretsiz olacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Kültür hazinemizi koruyarak insanlığın hizmetine sunan müzecilerimizin, bilim insanlarımızın ve tüm ziyaretçilerimizin Müzeler Günü'nü kutluyorum. Bu özel gün vesilesi ile Bakanlığımıza bağlı tüm müzelerimiz yarın saat 23.00'e kadar ücretsiz olacak. Keyifli ziyaretler diliyorum".

ARKADAŞINA GÖNDER
Göbeklitepe‘de bugün girişler ücretsiz olacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA