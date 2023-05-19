Günsel’e “Altın Madalya”

TÜRKSOY, UNESCO ve YDÜ iş birliği ile düzenlenen "Basında ve Ustaların Objektifinden Aşık Veysel" fotoğraf sergisinin açılışında düzenlenen madalya takdim töreninde konuşan TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Bilal Çakıcı, "TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası'nı, Türk kültürünün uluslararası düzeyde benimsenmesine ve yaygınlaştırılmasına üstün katkılar sunan Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel'e şükranlarımızın bir nişanesi olarak takdim ediyorum" dedi.

YDÜ Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel ise Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından şahsına tevdi edilen TÜRKSOY 30. Yıl Altın Madalyası'nı almaktan onur duyduğunu ifade etti. Türk dünyasını yakınlaştırmak için 45 yıldır çalıştıklarını vurgulayan Dr. Günsel, Türk dünyasını bir araya getiren ilk iş birliği teşkilatı olarak 30 yıl önce kurulan ve bugüne kadar, kardeş halklar arasındaki ortak bağlara can suyu taşıyan pek çok çalışma yürüten TÜRKSOY ile aynı yolda yürümekten büyük mutluluk duyduğunu kaydetti.