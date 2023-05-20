Güzel Sanatlar Nisan Sergisi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yapacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışını yaptığı 443'üncü sergi olma özelliği taşıyan "Güzel Sanatlar Nisan Sergisi", 2 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Sergide, ödüllü akademisyen sanatçıların resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Müzeler Haftası'nda açılışını yapmamız sergimizin anlamını bir kat daha artırıyor. Bütün halkımızın sergimizin açılışına ve Müzeler Haftasında müzelerimizi ziyaret ederek sanatla bütünleşmeye davet ediyoruz" dedi.