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Giriş Tarihi: 20.5.2023 10:41

Güzel Sanatlar Nisan Sergisi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yapacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Güzel Sanatlar Nisan Sergisi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yapacak

Ödüllü akademisyen sanatçıların 50 eserini bir araya getiren “Güzel Sanatlar Nisan Sergisi”, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın katılımı ile 23 Mayıs Salı günü saat 16.00’da YDÜ Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışını yaptığı 443'üncü sergi olma özelliği taşıyan "Güzel Sanatlar Nisan Sergisi", 2 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak. Sergide, ödüllü akademisyen sanatçıların resim, heykel, seramik ve baskı resimlerinden oluşan 50 eseri sanatseverlerle buluşacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Doç. Dr. Erdoğan Ergün, "Müzeler Haftası'nda açılışını yapmamız sergimizin anlamını bir kat daha artırıyor. Bütün halkımızın sergimizin açılışına ve Müzeler Haftasında müzelerimizi ziyaret ederek sanatla bütünleşmeye davet ediyoruz" dedi.

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Güzel Sanatlar Nisan Sergisi’nin açılışını Cumhurbaşkanı Tatar yapacak
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