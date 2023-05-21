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Giriş Tarihi: 21.5.2023 15:22 Son Güncelleme: 21.5.2023 16:53

'Alaca 2' dokuma sergisi açıldı

CEYDA TAYLAN CEYDA TAYLAN
’Alaca 2’ dokuma sergisi açıldı

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Geleneksel Türk Sanatları, Halı-Kilim ve Eski Kumaş desenleri Anasanat dalı öğrencilerinin oluşturduğu Alaca dokuma grubunun ikinci sergisi düzenlendi. MSGSÜ. Dr. Öğr. Üyesi Esen Baydemir ‘’Deneysel dokuma derslerinde dokumaya başlayan ve daha sonra devam etmek isteyen öğrencilerin kurduğu bu grupta 30 sanatçı var. Sergide bu sanatçıların 35’e yakın eseri bulunmakta. İkinci sergimizi açmaktan ve mutlu ve gururluyuz. Sergimiz 2 Haziran’a kadar devam edecek.’’ İfadesini kullandı.

Atık kumaşlar kullanarak kilim tekniği ile yaptığı dokumayla sergiye katılan sanatçı Mustafa Emir Yılancı: "Benlik adlı bu dokumamda bireysel bunalımların çözümünü arama ve iç dünya keşfini ele aldım" dedi.

30 SANATÇI 35'E YAKIN ESER

Sergiye katılan Fatma Gül Yıldırım'da: "Hayatımızın büyük bir bölümünü kaygılarımız şekillendiriyor, saçlarımızı çekiyor ve kendimizi bir baş ağrısına bırakıyoruz. Korkolçağın çıkış noktası ne kadar inkar etsek ve kontrol sahibi hissetsek de bakan herkese kendi hayatlarının korkolçağı konumunda olduğunu hatırlatmak." dedi

ALACA 2 DOKUMA SERGİSİ ZİYARETE AÇILDI

Yaptığı dokuma ile ölüm ve yaşamın birbirini takip eden döngüsünü anlatan Enes Bilal İslam: "Bu semboller yaşamın ve ölümün sürekli dönüşümünü ve aslında hiçbir şeyin yok olup gitmediğini sadece dönüştüğünü anlatıyor" ifadesini kullandı.

SERGİ 2 HAZİRANA KADAR DEVAM EDECEK

Sergiye katılan Elif Bilgin: "Eserimde koi balıklarını ve insanların mücadelesini birleştirerek ele aldım." diyerek şunları söyledi: "İnsanoğlu da hayattaki mücadelesinde hayatın akışının tersine doğru mücadele ettiklerinde hedeflerine ulaşır."

Nagihan Eren yaptığı eseri şöyle anlattı: "Temamızı denge olarak belirlemiştik. Bu nedenle ''Spring Summer Fall Winter and Spring'' filmindeki en vurucu sahnesini ele almak istedim." dedi.

'Alaca 2 karma dokuma sergisi' 18 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.

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'Alaca 2' dokuma sergisi açıldı
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