’Alaca 2’ dokuma sergisi açıldı

Atık kumaşlar kullanarak kilim tekniği ile yaptığı dokumayla sergiye katılan sanatçı Mustafa Emir Yılancı: "Benlik adlı bu dokumamda bireysel bunalımların çözümünü arama ve iç dünya keşfini ele aldım" dedi.

30 SANATÇI 35'E YAKIN ESER

Sergiye katılan Fatma Gül Yıldırım'da: "Hayatımızın büyük bir bölümünü kaygılarımız şekillendiriyor, saçlarımızı çekiyor ve kendimizi bir baş ağrısına bırakıyoruz. Korkolçağın çıkış noktası ne kadar inkar etsek ve kontrol sahibi hissetsek de bakan herkese kendi hayatlarının korkolçağı konumunda olduğunu hatırlatmak." dedi

ALACA 2 DOKUMA SERGİSİ ZİYARETE AÇILDI

Yaptığı dokuma ile ölüm ve yaşamın birbirini takip eden döngüsünü anlatan Enes Bilal İslam: "Bu semboller yaşamın ve ölümün sürekli dönüşümünü ve aslında hiçbir şeyin yok olup gitmediğini sadece dönüştüğünü anlatıyor" ifadesini kullandı.

SERGİ 2 HAZİRANA KADAR DEVAM EDECEK

Sergiye katılan Elif Bilgin: "Eserimde koi balıklarını ve insanların mücadelesini birleştirerek ele aldım." diyerek şunları söyledi: "İnsanoğlu da hayattaki mücadelesinde hayatın akışının tersine doğru mücadele ettiklerinde hedeflerine ulaşır."

Nagihan Eren yaptığı eseri şöyle anlattı: "Temamızı denge olarak belirlemiştik. Bu nedenle ''Spring Summer Fall Winter and Spring'' filmindeki en vurucu sahnesini ele almak istedim." dedi.

'Alaca 2 karma dokuma sergisi' 18 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında ziyaretçilere açık olacak.