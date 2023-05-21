Belgesel Fotoğraf Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu

Kültürel miras ve tarih, çevre ve insan, özgürlük, demokrasi ve insan hakları, insan ve hayvan ve mekan (portre) temalarından oluşan yarışmaya katılan fotoğraflar, belgesel yapımcısı ve basın fotoğrafçısı Coşkun Aral ile akademisyen ve fotoğraf sanatçıları Gazi Yüksel, Aykan Özener ve Mert Yusuf Özlük'den oluşan jüri tarafından değerlendirildi.

Lise kategorisinde en iyi fotoğraf ödülünü Yakın Doğu Koleji'nden Berke Yetişmiş, üniversite kategorisinde ise en iyi fotoğraf ödülünü Anadolu Üniversitesi'nden Ufuk Turpcan kazandı. Lise dalında yarışmaya katılan Atatürk Meslek Lisesi öğrencisi Zehra Çiğdem Can, üniversite dalında ise Surrey Üniversitesi'nden Diren Darbaz jüri özel ödülüne layık bulundu.

Ödül törenin açılış konuşmasını yapan YDÜ Gazetecilik Bölümü Başkanı Doç. Dr. Ayça Demet Atay, gazeteciliğin kamusal sorumluluğu yüksek bir meslek olduğunu ifade ederek, "Gazetecinin kalemi ya da kamerası adil olmalıdır, etik olmalıdır, haklardan ve haklıdan yana olmalıdır. İyi bir gazeteci olmak için sadece işin nasıl yapılacağını teknik olarak bilmek yeterli değildir. İyi bir gazeteci baktığını görmesi, gördüğünü anlamlandırması ve bunu anlatabilmesi için de iyi bir kültürel birikime sahip olması gerekmektedir" dedi.

Belgesel Fotoğraf Yarışması ödül törenine katılmak için adaya gelen belgesel yapımcısı ve basın fotoğrafçısı Coşkun Aral da Türkiye'nin kardeş toprağı Kuzey Kıbrıs'ın meslek hayatında en fazla ziyaret ettiği ülkelerden biri olduğunu kaydetti. Aral, ileri ve dünyayı net gören insanların yaşadığı bir ülke olarak KKTC'deki eğitim kurumlarının da kalite ve çok kültürlü yapıları ile çok daha ayrıcalıklı olduğunu söyledi. Aral, yarışmanın gelecek yıllarda gelişerek devam etmesi ve uluslararası boyuta ulaşması gerektiğini ifade etti.