Fransız Metz Grand Est Ulusal Orkestrası dayanışma konseri için Türkiye’de

Umut Notaları" projesi kapsamında, Metz Grand Est Ulusal Orkestrası, İstanbul'da 6 Temmuz Perşembe akşamı saat 20.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda özel bir konser verecek. Konserin bilet gelirleri, depremden etkilenen 11 şehirdeki güzel sanatlar liseleri ve konservatuvarların müzik bölümlerinde eğitim alan veya eğitmen olan ve depremde enstrümanı hasar gören veya kaybolan öğrenci ve öğretmenlere yeniden müzik enstrümanı alınması için İKSV tarafından 28 Şubat 2023'te başlatılan İKSV Enstrüman Destek Fonu'na aktarılacak. Fondan yararlanmak isteyen öğrenci ve öğretmenler İKSV'nin resmi internet sitesi üzerinden 30 Mayıs 2023 tarihine kadar başvuru yapılabiliyor.

PEDAGOJİK FORMASYON VE MÜZİK EĞİTİMİ OLANAĞI

Institut français'nin başlattığı ve Metz Grand Est Ulusal Orkestrası'yla birlikte Radio France, Festival d'Aix-en- Provence, Philharmonie de Paris gibi Fransa'nın önde gelen kültür kurumlarının destek verdiği "Umut Notaları" projesi kapsamında Fransa'dan enstrüman bağışının yanı sıra deprem bölgesindeki müzik öğrenci ve öğretmenlerinin Fransa'nın çeşitli müzik kurumlarında pedagojik formasyon ve müzik eğitimi almaları için olanaklar yaratılacak, bölge orkestralarının yeniden yapılanmalarına destek verilecek ve düzenlenecek ustalık sınıfları ve atölyelerle uzun vadeli bir iş birliği ve destek köprüsü kurulacak.

Fransız Kültür Bakanlığı, Institut français Paris, Fransa'da Cité Musicale-Metz, Cemal Reşit Rey konser salonu, Fransız-Türk Ticaret Odası ve birçok Fransız ve Türk şirket tarafından desteklenen "Umut Notaları" dayanışma projesi, Institut français Türkiye ve İKSV iş birliği ile gerçekleştirilecek.

Program:

David Reiland, şef

Murat Cem Orhan, konuk şef

Can Çakmur, piyano

C. Debussy, Prélude à l'après-midi d'un faune (Bir Pan'ın Öğleden Sonrasına Prelüd)

C. Saint-Saens, Piyano Konçertosu No.5

A.A. Saygun, Orkestra İçin Süit*

L. van Beethoven, Senfoni No.5 Do Minör Op.67