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Giriş Tarihi: 25.5.2023 11:41

Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi yarın açılacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi yarın açılacak

54 Azerbaycan sanatçısının eserlerinden oluşan “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi”, 26 Mayıs Cuma Günü saat 16.00’da KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda açılacak.

Azerbaycan'ın Türk dünyasının en önemli parçalarından biri olduğunu vurgulayan YDÜ Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, "Ortak bir tarih, kültür ve sanat bağı ile birbirine bağlı olan Türk dünyasının en önemli temsilcilerinden Azerbaycan'ın 105'inci bağımsızlık gününü gönülden kutluyoruz.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi projesi ile Türk dünyasının ortak kültürünü, tarihi ve sanatını tek çatı altında buluşturarak KKTC'ye uzanan bir kültür köprüsü inşa ettik. 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan 50 bin parçalık zengin koleksiyonumuzda Azerbaycanlı sanatçıların imzasını taşıyan eserler çok özel bir yer tutuyor" dedi.

Sergi 2 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

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Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi yarın açılacak
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