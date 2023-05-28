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Giriş Tarihi: 28.5.2023 13:28 Son Güncelleme: 28.5.2023 13:29

“Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” açıldı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
“Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” açıldı

Azerbaycan'ın bağımsızlığının 105’inci yılı onuruna düzenlenen 54 Azerbaycan sanatçısının eserlerinden oluşan “Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile Azerbaycan Kıbrıs Dostluk Cemiyeti ve KKTC Haydar Aliyev Uluslararası Kültür Merkezi Başkanı Orhan Hasanoğlu’nun katılımı ile YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda sanatseverlerle buluştu.

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Azerbaycan'ın bağımsızlığına adanan bu anlamlı sergide, Mehmed Emin Resulzâde ve Haydar Aliyev'i rahmetle anıyor, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Ailyev'e de selamlarımı yolluyorum. Azerbaycan ve KKTC arasındaki bağlar her geçen gün daha güçlenmekte" dedi.

Azerbaycan'ın özgün ve renkli bir mirasa sahip olduğunu belirten YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Türk dünyasının izlerini taşıyan halı dokumacılığı, seramik işçiliği, minyatür resim ve heykelcilik gibi alanlarda ustalıkla yapılan eserler ve zengin mirasa sahip olan bu Azerbaycanlı sanatçılar; ülkenin kültürel kimliğini ve sanat sahnesini şekillendirmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin; 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, aynı zamanda 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin koleksiyonlarıyla da Türk dünyası kültürünü aynı çatı altında buluşturduklarını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, "Türk dünyasının en önemli parçalarından olan Azerbaycan da bu koleksiyonlarda özel bir yere sahip" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 444'üncü sergisi, 2 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

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“Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” açıldı
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