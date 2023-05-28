“Azerbaycan Bağımsızlık Günü Sergisi” açıldı

Serginin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Azerbaycan'ın bağımsızlığına adanan bu anlamlı sergide, Mehmed Emin Resulzâde ve Haydar Aliyev'i rahmetle anıyor, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Ailyev'e de selamlarımı yolluyorum. Azerbaycan ve KKTC arasındaki bağlar her geçen gün daha güçlenmekte" dedi.

Azerbaycan'ın özgün ve renkli bir mirasa sahip olduğunu belirten YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Türk dünyasının izlerini taşıyan halı dokumacılığı, seramik işçiliği, minyatür resim ve heykelcilik gibi alanlarda ustalıkla yapılan eserler ve zengin mirasa sahip olan bu Azerbaycanlı sanatçılar; ülkenin kültürel kimliğini ve sanat sahnesini şekillendirmeye devam ediyor" diye konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin; 50 binin üzerindeki sanat eseriyle sadece Kıbrıs'ın değil bölgenin en büyük çağdaş sanat müzesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, aynı zamanda 14 Türk topluluğuna mensup sanatçıların eserlerinden oluşan zengin koleksiyonlarıyla da Türk dünyası kültürünü aynı çatı altında buluşturduklarını söyledi. Prof. Dr. Şanlıdağ, "Türk dünyasının en önemli parçalarından olan Azerbaycan da bu koleksiyonlarda özel bir yere sahip" şeklinde konuştu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin 444'üncü sergisi, 2 Haziran'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.