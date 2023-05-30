2023 Bodrum Dragon Dünya Şampiyonası başladı

İki yılda bir farklı bir ülkede düzenlenen ve bu yıl Bodrum'da ilk kez gerçekleşecek Dragon Dünya Şampiyonası'nda yelkenciler start aldı. Şampiyona 29 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında kıyasıya rekabete sahne olacak. Yarışlara Uluslararası Dragon Birliği Başkanı Martin Payne start veriyor.

Bodrum 4 sene önce TDB'nin (Türk Dragon Birliği) çalışmaları neticesinde seçilmiş yarışların merkezi olarak seçildi. Yarışlarda dünyanın dört bir yanından 23 ekip ve 71 yelkenci şampiyonluk unvanı için yarışıyor. Şampiyonaya katılan ülkeler arasında Türkiye, İsviçre, Portekiz, İngiltere, Macaristan, Avustralya, Belçika yer alıyor. Yarışlarda toplam 8 Türk ekibi ve 30 Türk yelkenci yer alıyor.



Dragon tipi sabit salmalı teknelerin tarihi, efsanevi tekneler ve on yıllara yayılan kıyasıya rekabet mirası ile etkinliğin kendisi kadar büyüleyici. Dragon tekneleri şık hatları ve etkileyici hızı nedeniyle bir yarış teknesi olarak hızla popülerlik kazandı 1929 yılında Norveçli Johan Anker tarafından tasarlanmış tek tasarımlı bir salma tekne olan Dragon, 1948 yılında Olimpik Sınıf haline geldi ve bu statüsünü 1972 Münih Olimpiyatlarına kadar korudu. Dragonların uzun omurgası ve zarif tekne hatları değişmeden kaldı.



Rüzgarları, dalga boyu, gelgitsiz suları ve ılıman iklimiyle ideal bir parkur olan Bodrum'da yelkenciler ve izleyiciler Dragon sınıfının tarihindeki en heyecan verici yarışlardan birine tanıklık ediyor.



Kraliçe II. Elizabeth'in Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olan ikonik tekne Bluebottle şampiyonanın favorileri arasında!

Çarpıcı mavi rengi, etkileyici hızıyla sayısız yarış kazanan ve dünyanın dört bir yanındaki denizcilerin kalbini fetheden Bluebottle geçmişi yarım asrı aşan efsanevi bir tekne. 1948 yılında Island Sailing Club tarafından o zamanki Kraliçe II. Elizabeth ve Edinburgh Dükü Prens Philip'e düğün hediyesi olarak verilen tekne kraliyet çiftinin yanı sıra tanınmış birçok isim tarafından da kullanıldı.

İlk olarak 1956 Melbourne Olimpiyatlarında Graham Mann'ın ellerinde bronz madalya kazanan Bluebottle, 20-24 Mayıs 2023 tarihleri arasında Bodrum'da düzenlenen Dragon Açık Türkiye Şampiyonası'nda Graham BAILEY, Julia BAILEY, Gillian HAMILTON'dan oluşan ekibiyle İngiltere adına yarışarak şampiyon oldu.