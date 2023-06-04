Deprem bölgesindeki çocukları unutmadılar

Usta oyuncu Kemal Başar Moldova'daki festivalde ülkemizi gururla temsil ederken kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi de çocuk oyununu deprem bölgesindeki çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Topluluğun İnatçı Keçiler adlı oyunu 12'inde Adana'da, 13'ünde Hatay 14'ünde de Gaziantep'te çeşitli okullarda çocuklarla buluşturacak. Öte yandan Süha Uygur'un Genel Sanat Yönetmenliği'ni Uygur Sanat da yine deprem bölgesindeki çocukları unutmadı. Yaklaşık 2 hafta önce Hatay'da çocuklarla bir araya gelen ekip bu kez 'Burnunu Kaybeden Palyaço' adlı oyunla Kahramanmaraş'taki çocuklara moral verecekler.