Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Kültür Sanat Haberleri Deprem bölgesindeki çocukları unutmadılar
Giriş Tarihi: 4.6.2023

Deprem bölgesindeki çocukları unutmadılar

Deprem bölgesindeki çocukları unutmadılar
Usta oyuncu Kemal Başar Moldova'daki festivalde ülkemizi gururla temsil ederken kurucusu olduğu Tiyatro Keyfi de çocuk oyununu deprem bölgesindeki çocuklarla buluşturmaya devam ediyor. Topluluğun İnatçı Keçiler adlı oyunu 12'inde Adana'da, 13'ünde Hatay 14'ünde de Gaziantep'te çeşitli okullarda çocuklarla buluşturacak. Öte yandan Süha Uygur'un Genel Sanat Yönetmenliği'ni Uygur Sanat da yine deprem bölgesindeki çocukları unutmadı. Yaklaşık 2 hafta önce Hatay'da çocuklarla bir araya gelen ekip bu kez 'Burnunu Kaybeden Palyaço' adlı oyunla Kahramanmaraş'taki çocuklara moral verecekler.
ARKADAŞINA GÖNDER
Deprem bölgesindeki çocukları unutmadılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA