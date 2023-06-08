Diyarbakır’da iki sergi sanatseverlerle buluştu

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden dolayı ara verdiği Sezai Karakoç Kültür ve Sanat Sezonu'nu yeniden başlattı.

Bu kapsamda sanatçı Büşra Yurtseven'in farklı tekniklerle oluşturduğu ve Diyarbakır'ın tarih ve kültürel hazinelerinin eserlere yansıtıldığı "İki Nehir Arasında Diyarbakır" sergisi Keçi Burcu'nda sanatseverlerle buluştu. 36 eserden oluşan ve resimlerde teknik olarak karışık boya ile dijital teknik kullanıldığı "İki Nehir Arasında Diyarbakır" sergisi 7 Temmuz 2023 tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sanatçı Büşra Yurtseven, Gezi için Diyarbakır'a geldiğini ve çok etkilendiğini için bu sergiyi hazırladığını aktardı. Sergide farklı teknikler kullandığını anlatan Yurtseven, şunları kaydetti: "Coşkun akan Fırat'ın, nazlı akan Dicle'nin arasında bereketle, medeniyetle, yerleşik düzenle kurulmuş bir şehir. Bu sergide buradan yola çıktım. Diyarbakır'ın renklerini, motiflerini, mimari unsurlarını, ipek böcekçiliğini bu sergide tasvir etmeye çalıştım. Umarım ziyaretçiler bu sergiyi hazırlarken yaşadığım heyecanı yaşarlar."

"AŞK-I KELAM HÜSNÜ HAT" SERGİSİ CEMİL PAŞA KONAĞI KENT MÜZESİ'NDE

Sanatçı Didem Gökhan'ın hat sanatını modern tekniklerle işlediği "Aşk-ı Kelam Hüsnü Hat" sergisini Cemil Paşa Konağı Kent Müzesi'nde sanatseverlerin ziyaretine açtı. Sergide yer alan eserler, sanatçı Didem Gökhan'ın kendine özgü tarzını yansıtıyor ve izleyicilere farklı bir dünya sunuyor. Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'nde 6 Ağustos 2023 tarihine kadar açık kalacak serginin açılışını Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Veysel Kızılay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemil Alp,Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Mesut Tanrıkulu, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Ömer Buğday, Sanatçı Didem Gökhan ve sanatseverler yaptı. Sanatçı Didem Gökhan, sergiyi şöyle anlattı: "Yok olmaya yüz tutmuş hat sanatını, modern bir şekilde sanatseverlerle buluşturmayı hedefledim. Farklı teknik ve dokularla hattı gerçekleştirmek istedim. Büyükşehir Belediyesi'nin sergiyi açmamdaki katkılarından dolayı teşekkür ederim. Diyarbakırlı hemşehrilerimi bu sergiyi gezmeleri için Cemilpaşa Konağı Kent Müzesi'ne davet ediyorum."