Dünya müziğinden çocuk korosuna... Müzikseverler sanata doyacak

DİNLEYİCİLER 'MUHABBET TÜRKÜLERİ'YLE MÜZİĞE DOYACAK



CSO ADA Ankara, 13 Haziran'da bir ilke imza atılarak Trio Sora'yı Türkiye'deki ilk konserlerini vermek üzere konuk edecek. Müzikseverler Trio Sora'nın eşsiz sahnesiyle sanata doyacak. 15 Haziran'da ise "Muhabbet Türküleri" başlıklı konserini seslendirmek üzere Türk Halk Müziğinin usta ismi Cengiz Özkan gelecek. Özkan, sanatçı dostlarıyla beraber vereceği konserde sevilen eserlerini seslendirecek. CSO, aynı gün Balkan havasına da ev sahipliği yapacak. 15 Haziran'da gerçekleşecek konserde Bosnalı Akordeon sanatçısı Faruk Mehinagic solist olarak yer alacak.

CSO'DA ALMANYA MÜZİĞİ



Almanya'nın en sevilen oda müziği topluluklarından olan Kölner Akademie büyüleyici bir performans ile 16 Haziran'da CSO Ada Ankara'da dinleyicilerine eşsiz bir konser sunmaya hazırlanıyor. Beethoven, Mozart ve Brahms gibi klasik ve romantik dönem bestecilerini de ustalıkla seslendiren topluluk, Ankara'da vereceği ilk konserinde batı müziği tarihinin en sevilen ve eserleri her daim hayranlıkla dinlenen bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin konçertolarını çeşitlİ kombinasyonlarda seslendirecek.

ÇOCUK KOROSU İKİ GÜN SAHNE ALACAK



16 Haziran'da çocuklar da unutulmayacak. Devlet Çoksesli Çocuk Korosu "Yarının Sesiyiz" konseriyle sahne alacak. Aynı çocuk korosu, 17 Haziran'da da sahne almaya devam edecek. Şef Mine Özalp yönetiminde sahne alacak olan Devlet Çoksesli Çocuk Korosu, gelecek kuşak çocuklarımızdan, yarının seslerini duyduğumuz "Gelecek Kuşağız" konserini 17 Haziran'da müzikseverler ile buluşturacak.