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Giriş Tarihi: 10.6.2023

Senfoni orkestralı liseden 100’üncü Yıl Konseri

MURAT SAVAŞ MURAT SAVAŞ
Senfoni orkestralı liseden 100’üncü Yıl Konseri
Türkiye genelinde 3 bin lise içerisinden Senfoni Orkestrası olan tek lise olan Edirne Lisesi, Cumhuriyet'in 100. Yılı nedeniyle verdiği Edirne'deki Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Kongre Merkezi'ndeki konser büyük ilgi gördü. TÜ Balkan Kongre Merkezi'ndeki konseri, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Tabakoğlu, Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Edirne Lisesi'nden Yetişenler Derneği (ELYD) Başkanı Atıl Erman, TÜ Devlet Konservatuarı Müdürü ve rektör yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer, Edirne Lisesi Müdürü Recep Şentürk, akademisyenler, öğretmenler ve veliler izledi.
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Senfoni orkestralı liseden 100’üncü Yıl Konseri
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