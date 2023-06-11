“Uluslararası Kısa Film” ve “Uluslararası Fotoğraf Yarışmasına” başvurular devam ediyor

Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan Uluslararası Kısa Film Yarışmasına, Türkiye, KKTC ve uluslararası üniversitelerde; ön lisans, lisans veya lisansüstü bölümlerinde eğitim gören öğrenciler katılabilecek. Yarışmaya katılacak kısa filmlerin sürelerinin ise en az üç, en fazla 15 dakika olması gerekiyor. Yarışmaya katılacak eserler, özgünlüğü, verilen ya da verilecek olan mesajın içeriği ve algılanma kolaylığı, anlatım dili ve kurgusu, anlatımın görsel - işitsel niteliği ve yaratıcılık unsurları göz önünde bulundurularak değerlendirilecek.

3. Uluslararası Sinema Sempozyumu kapsamında düzenlenecek olan Uluslararası Fotoğraf Yarışması ise Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılı onuruna, "Cumhuriyet Işığı: 100. Yılında Cumhuriyetin 100'ü" teması ile düzenlenecek. Yarışmanın ikinci teması ise "Kültürel Miras" olacak. Yarışma finalinde yarışacak eserler Doç. Dr. M Çağatay Göktan başkanlığında bir araya gelecek ön jüri tarafından belirlenecek. Uluslararası Fotoğraf Yarışması ön jürisinde akademisyenler Doç. Dr. Aslı Erciyeş Tosun, Doç. Dr. Eren Görgülü, Dr. Sebla Selin Ok, öğretim görevlileri Berrin Bayraktaroğlu, Zeyde Yalın Örek, Hüseyin Aşkaroğlu, Mert Yusuf Özlük ve fotoğraf sanatçıları Hasan Bağlar ve Mehmet Gökyiğit yer alacak.

Ön jüri değerlendirmesini geçen eserler arasından, yarışmanın kazananlarını ise Trakya Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ali Muhammet Bayraktaroğlu başkanlığında toplanacak olan ana jüri üyeleri belirleyecek. Yarışmanın ana jürisinde Marmara Üniversitesi'nden Prof. Dr. Osman Ürper, Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ata Yakup Kaptan, Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Doç. Dr. Ahmet Beyhan Özdemir ve Yakın Doğu Üniversitesi'nden Öğrt. Gör. Gazi Yüksel de yer alacak.