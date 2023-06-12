‘Yeri doldurulamaz bir değer’

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Suna Kan'ın ölümü dolayısıyla paylaştığı taziye mesajında, "Ülkemizin çok değerli keman virtüözü ve devlet sanatçımız Suna Kan'ın vefatını üzüntüyle öğrendik. Merhumeye Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadeleri yer aldı. Kan'ın yakın dostu, piyanist Gülsin Onay ise, "Oğlu Ömer Üstel başta olmak üzere tüm yakınlarına, sevenlerine, müzik camiamıza baş sağlığı ve sabırlar dilerim. Büyük bir müzisyenimizi, yakın dostumu ve yeri doldurulamaz değerli kemancımızı kaybetmenin üzüntüsü içerisindeyim. Kalbimizde hep yaşayacak eşsiz anıları ve kayıtlarıyla" mesajını paylaştı.