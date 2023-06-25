Ödüllü akademisyen sanatçıların eserini Cumhurbaşkanı Tatar açtı

Serginin açılışını yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her zaman bilim ve sanatın yanında olduğunu vurguladı. YDÜ'nün sanata ve bilime verdiği önemle her zaman farkını ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC sanat, bilim ve teknolojiyle birçok alanda adını dünyaya duyurmuştur. YDÜ'nün ortaya koyduğu ve bizlerle buluşturduğu tüm eserler, evrenselliği ve çağdaşlığı ile bizi dünya ile buluşturuyor" dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Hafta boyunca, 21 fakültemiz, yüksekokullarımız ve lisansüstü eğitim enstitümüzü başarıyla tamamlayarak mezun olan ve yaşamlarının çok önemli bir dönemecini başarıyla geçen toplam 2 bin 500 mezunumuzu büyük bir coşku, gurur ve mutlulukla uğurladık. Sergimizin açılışı ile hafta boyunca yaşadığımız mezuniyet coşkusunun bugün burada yan yana gelmesinin sembolik değeri çok yüksektir. Bu durum Yakın Doğu Üniversitemizin bilim ve sanat üzerine kurulu olan felsefesinin somutlaşmış bir resmidir!"ifadesini kullandı.

YDÜ Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise fakülte sanatçılarının sanatsal üretimleri ile her ay bir sergi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, dünyada örneği olmayan bu büyük başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Sergi 7 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.