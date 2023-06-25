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Giriş Tarihi: 25.6.2023 11:23

Ödüllü akademisyen sanatçıların eserini Cumhurbaşkanı Tatar açtı

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Ödüllü akademisyen sanatçıların eserini Cumhurbaşkanı Tatar açtı

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi sanatçı akademisyenleri ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi sanatçılarının Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonunda açıldı. 22 ödüllü akademisyen sanatçının resim, heykel, seramik, vitray ve baskı resimlerinden oluşan 50 eserini bir araya getiren “Güzel Sanatlar Mayıs Sergisi”, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 445’inci sergisi olma özelliğini taşıyor.

Serginin açılışını yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, her zaman bilim ve sanatın yanında olduğunu vurguladı. YDÜ'nün sanata ve bilime verdiği önemle her zaman farkını ortaya koyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "KKTC sanat, bilim ve teknolojiyle birçok alanda adını dünyaya duyurmuştur. YDÜ'nün ortaya koyduğu ve bizlerle buluşturduğu tüm eserler, evrenselliği ve çağdaşlığı ile bizi dünya ile buluşturuyor" dedi.

YDÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise, "Hafta boyunca, 21 fakültemiz, yüksekokullarımız ve lisansüstü eğitim enstitümüzü başarıyla tamamlayarak mezun olan ve yaşamlarının çok önemli bir dönemecini başarıyla geçen toplam 2 bin 500 mezunumuzu büyük bir coşku, gurur ve mutlulukla uğurladık. Sergimizin açılışı ile hafta boyunca yaşadığımız mezuniyet coşkusunun bugün burada yan yana gelmesinin sembolik değeri çok yüksektir. Bu durum Yakın Doğu Üniversitemizin bilim ve sanat üzerine kurulu olan felsefesinin somutlaşmış bir resmidir!"ifadesini kullandı.

YDÜ Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Aygenç ise fakülte sanatçılarının sanatsal üretimleri ile her ay bir sergi gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, dünyada örneği olmayan bu büyük başarıdan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Sergi 7 Temmuz'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

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Ödüllü akademisyen sanatçıların eserini Cumhurbaşkanı Tatar açtı
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