15 Temmuz Film Festivali başladı

15 TEMMUZ Derneği'nin, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirdiği ve bu sene üçüncüsü gerçekleştirilen "On5Sıfır7 Film Haftası", sinemaseverlerle buluştu. Atlas 1948 Sineması'nda yapılan açılışta programın genel sanat yönetmeni İhsan Kabil, 15 Temmuz'da yaşananların insanlık dışı muamelelerin en acılarından biri olduğunu belirterek, "Bu konuları işleyen filmleri, dünya sinemasından yaptığımız seçkilerle ortaya çıkarıyoruz" dedi. Kabil, "15 Temmuz'da halkın sokaklara çıkması çok onurlu bir tavırdı. Dolayısıyla darbe, özgürlük ve direniş temalarıyla sinema alanında neler yapılmış, onları sergiliyoruz" diye konuştu. "On5Sıfır7 Film Haftası" kapsamında Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi, Atlas 1948 Sineması ile Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde birçok ülkenin sinemasından "Darbe", "Direniş" ve "Özgürlük" temalı filmler gösterilecek. Programda Fransa-ABD yapımı "Kelebek" ve Güney Kore yapımı "Taksi Şoförü" gösterilecek filmler arasında.