Güzel Sanatlar Haziran Sergisi’nin açılışını KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yapacak

Serginin küratörlüğünü üstlenen YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, KKTC'nin temellerinin atıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Güzel Sanatlar Haziran Sergimizi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenliyor olmak heyecanımızı bir kat daha artırıyor" dedi.

2022-2023 eğitim döneminin son karma sergisi olacak olan "Haziran Sergisi", aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışını yaptığı 446'ncı sergisi olma özelliği taşıyor. "Güzel Sanatlar Haziran Sergisi", 3 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.