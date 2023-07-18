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Giriş Tarihi: 18.7.2023 10:16

Güzel Sanatlar Haziran Sergisi’nin açılışını KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yapacak

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Güzel Sanatlar Haziran Sergisi’nin açılışını KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yapacak

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlediği ve 50 eserin bir araya geldiği “Güzel Sanatlar Haziran Sergisi”, 19 Temmuz Çarşamba günü saat 17.00’de KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Sergi Salonu’nda açılacak.

Serginin küratörlüğünü üstlenen YDÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekan Yardımcısı ve GÜNSEL Sanat Müzesi Müdürü Prof. Dr. Erdoğan Ergün, KKTC'nin temellerinin atıldığı Kıbrıs Barış Harekatı'nın 49'uncu yıl dönümünün kutlandığını hatırlatarak, "Güzel Sanatlar Haziran Sergimizi, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenliyor olmak heyecanımızı bir kat daha artırıyor" dedi.

2022-2023 eğitim döneminin son karma sergisi olacak olan "Haziran Sergisi", aynı zamanda Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nin açılışını yaptığı 446'ncı sergisi olma özelliği taşıyor. "Güzel Sanatlar Haziran Sergisi", 3 Ağustos'a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık olacak.

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Güzel Sanatlar Haziran Sergisi’nin açılışını KKTC Cumhurbaşkanı Tatar yapacak
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