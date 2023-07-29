Kısadan Hisse Kısa Film Festivali bu yıl 8. kez gerçekleşecek

TOPLAM ÖDÜL 125 BİN TÜRK LİRASI

Festivalin 19 Kasım tarihinde yapılacak olan ödül töreninde en iyi kurmaca filme 15 bin TL, en iyi belgesel filme 15 bin TL, en iyi animasyon filme 15 bin TL, en iyi deneysel filme ise 7500 TL ödül verilecek. Bu yıl Ayşe Şasa anısına verilen Genç Öncüler Özel Ödülü ise 7500 TL olarak sahibine kavuşacak. Lise kategorisinde verilecek ödüller ise şu şekilde: 1.lik Ödülü 7500 TL ve İSE (İstanbul Sinema Evi) tarafından sinema eğitimi, 2.lik ve 3.lük Ödülü de yine İSE tarafından verilecek sinema eğitimi. Yapım Desteği Ödülleri'nde ise 2 en iyi senaryodan birine İSE tarafından 30 bin TL nakdi destek, diğer en iyi senaryoya ise Unity Production tarafından post prodüksiyon hizmet ödülü verilecek.