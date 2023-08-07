Bale Festivali ‘Harem’le başladı

20. Uluslararası Bodrum Bale Festivali başladı. Festivalin açılışı, önceki akşam Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen 'Harem' ile yapıldı. Klasik Türk Müziği eşliğinde iddialı kostümleri ve dansları ile Merih Çimenciler'in yönetmenliğindeki iki perdelik eser; kudüm, ney, keman, kanun ve piyanonun eşliğindeki müziklerle, Dede Efendi ve Hacı Arif Bey'in en güzel klasik besteleri eşliğinde sahnelendi. Seyirciden büyük ilgi alan eser; Topkapı Saray hareminin aşk, sevgi, fedakarlık, entrika ve iktidar mücadeleleri ile örülü hikayesini sahneye taşıdı.