En çok ziyaret edilen müze Mevlana oldu

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı fiyatı 70 liradan 60 liraya indirilip sabitlenen Müze Kart satışlarında rekor artış yaşandığını açıkladı. Müze Kart satışları, 2023'ün ilk 7 ayında 2 milyon 151 bin 988'e ulaştı. Konya'da Mevlana Müzesi 1 milyon 664 bin 437 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen müze oldu. İzmir'de Efes ören yeri 1 milyon 151 bin 511 ziyaretçi ile 2'nci, Denizli'de Hierapolis ören yeri de 1 milyon 149 bin 843 ziyaretçi ile 3'üncü sırada yer aldı. 749 bin 950 kişi ile Galata Kulesi ve 528 bin 30 kişi ile Nevşehir'de Göreme ören yeri en çok ziyaret edilen yerler arasında. DHA