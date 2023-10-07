40 yıllık ‘Dostluğun Kesişmesi’

Prof. Dr. Canan Alkım ile Prof. Dr. Türkan Kudsioğlu 40 yıllık resim çalışmalarını Cumhuriyetin 100. Yılı anısına "Dostluğun Kesişmesi" isimli ortak bir sergide buluşturdu.Prof. Dr. Kudsioğlu ise "Eskiden beri resim yapmayı çok seviyorum. Ankara Üniversitesi'nde birlikte çalıştığım Canan arkadaşımla birlikte fakültede zaten başlamıştık çalışmaya. O çalışmalarımızı ayrı ayrı sürdürsek de 40 yıl sonra bir noktada kesiştirme gereği duyduk. Süregelen dostluğumuzu resimlerimizle perçinlemiş olduk. Canan Alkım'la farklı tarzlarımız var ama iki farklı tarzı bir sergide birleştirmiş olduk. Onun doğasındaki renklerle benim kadın öğelerini bir araya getirdik. Öyle bir karma konsept yaptık" ifadelerini kullandı.