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Giriş Tarihi: 7.10.2023

Ağaçlar kitap açtı

ABBAS ÇAKAR
Ağaçlar kitap açtı

Kocaeli Kongre Merkezi’nde 7-15 Ekim’de gerçekleşecek 13. Kocaeli Kitap Fuarı’nda 390 yayınevi, 450 yazar yer alacak. Kitap Fuarı öncesinde yürüyüş yolundaki asırlık çınar ağaçlarına vatandaşların alması için 10 bin kitap asıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 13. Kocaeli Kitap Fuarı öncesinde kent merkezindeki asırlık çınar ağaçlarına asılan 10 bin kitap vatandaşlar tarafından kısa sürede toplandı.



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, burada yaptığı açıklamada, "13'üncüsünü düzenlediğimiz kitap fuarı her yıl vatandaşların yoğun ilgisiyle geçiyor. Geçtiğimiz yıl 900 bin ziyaretçinin geldiği kitap fuarına bu yıl rekor bekliyoruz. Gördüğümüz gibi hem vatandaşlar hem de öğrencilerimiz kitaplara yoğun ilgi gösterdi" dedi.



13. Kocaeli Kitap Fuarı, 7-15 Ekim tarihleri arasında 9 gün boyunca bir milyonu aşkın kitapseveri ağırlamayı bekliyor. 450'den fazla yazarın söyleşilerinin yanı sıra Turkuvaz Kitap'tan Yapı Kredi'ye, Can'dan Dergâh'a, Alfa'dan TİMAŞ'a Türkiye'nin en büyük yayınevlerinden Kocaeli'nin yerel yayıncılarına kadar 390 yayınevi dünya ve Türk edebiyatının önemli eserlerini ziyaretçilere sunacak. Toplamda 530'u aşkın yayınevi, sahaf ve STK'nın yer alacağı fuarda söyleşi, panel ve imzalardan oluşan 750'den fazla etkinlik sizleri bekliyor. 13. Kitap Fuarı'nın Onur Konuğu ünlü sosyolog ve yazar Prof. Dr. Ümit Meriç olacak.
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Ağaçlar kitap açtı
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