Evliya Çelebi’nin Seyahatname’si güncelleniyor

Evliya Çelebi'nin onlarca yıllık serüvenini büyük bir tarih anlatısına dönüştüren 'Seyahatname' eseri yeniden basılacak.Eserin yeni edisyonuyla okurlara farklı bir dünyanın kapıları açılacak. Minyatürler, gravürler, ebrular ve farklı görsel unsurlarla zenginleştirilecek özel edisyon, 350 yıl öncesine, canlı ve renkli bir köprü olacak. Ketebe Yayınları ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Evliya Çelebi Çalışmaları Merkezi işbirliğinde hazırlanacak yeni edisyonun tanıtım toplantısı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı.Merkezin müdürü, FSMVÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Duman, yaptığı açıklamada ömrünün büyük bir kısmını Evliya Çelebi Seyahatname'si ile ilgili çalışmalar yaparak geçirdiğini söyledi. Duman, "Seyahatname ve Evliya Çelebi toplumumuzda aslında bilinen bir isim. Fakat bu eserin herkesin kabul edebileceği nitelikte ilmi bir neşri maalesef yapılmadı. Projeyle bu eseri dönemin dilini yansıtacak şekilde her türlü isim, kelime, ek ve transkripsiyon işaretlerini de kullanarak, herkesin kabulleneceği bir bilimsel neşriyle ortaya koymak arzusundayız" dedi.Yaklaşık 4 yıl sürmesi planlanan çalışmanın sonucunda büyük hacimli 10 ciltlik iddialı bir eserin ortaya çıkacağını aktaran Duman, "Bir yıl içinde en azından ilk cildi tamamlayıp yayınevine teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.